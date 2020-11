Verstappen: azt csinálok, amit csak akarok, amíg…

Már csak három futam maradt hátra az idei szezonból, utána pedig a mezőny elvonul a téli szünetre, még mielőtt jövő márciusban ismét újraindulna a száguldás Melbourne-ben.

Bár a pilóták továbbra is fognak edzeni és szimulátoros munkát végezni a jövő évre készülve, azért a szabadidejük is jóval több lesz a tél folyamán. Verstappen már várja, hogy kicsit elszakadhasson a rajtrácstól, de azért továbbra is versenyezni szeretne.

„Szeretek szórakoztató dolgokat csinálni, főleg olyasmit, aminek egy motorhoz van köze. Imádok például egy kvaddal, egy buggyval vagy egy gokarttal száguldozni. Nagyon szeretem az ilyesmiket. A versenyzés az énem része. Olykor jó vezetni valamit mást, ami nem egy F1-es gép.”

„A közutakon sosem versenyzem. Mi az értelme háromszázzal menned, ha megteheted minden hétvégén? Egyszerűen nem érzek rá késztetést.” Red Bull-pilótaként Verstappennek azért elég kemény főnökei vannak.

A korábbi versenyzőjük, Mark Webber például kifejtette, hogy csapata nem volt túl boldog, amikor a 2008-as holtszezonban eltörte a lábát hegyikerékpározás közben.

Amikor Verstappent kérdezték arról, hogy a Red Bull miként viszonyul a dolgaihoz, válaszából kiderül, hogy hasonló a helyzet, mint Webbernél.

„Igen, amíg valami rossz nem történik” – válaszolta a kérdésre, hogy bármit megenged-e neki csapata. „Ha felhívnak és megkérdezik, hogy hol vagyok, nem zavarná őket, ha éppen egy sípályán lennék. Ha viszont később hívnám őket, hogy egy kórházban fekszem, akkor már nem lennének annyira boldogok.”

Helmut Marko és kollégái szerencséjére azonban pilótájuk nem vág bele semmi túl extrém dologba. „Az nem az én területem. Kiugrani repülőkből vagy ejtőernyőzni nem tartozik a vágyaim közé” – fejtegette Verstappen.

„Nem én irányítom a dolgokat. Ha kiugrok egy repülőből és az ejtőernyő nem nyílik ki, akkor vége. Egyszerűen az nem nekem való. Túl kockázatos.”

