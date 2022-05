Verstappen az újabb győzelem után sem elégedett a Red Bull-lal

Max Verstappen az előző két versenyhétvégén megmutatta, miért is lett világbajnok a Forma-1-ben, Imolában és Miamiban is lehengerlő teljesítményt nyújtva zsebelte be a futamgyőzelmet.

Ezzel együtt nem volt zökkenőmentes a floridai hétvégéje, az első szabadedzésen mindössze tizennégy kört tudott teljesíteni, az FP2-ben pedig nem is futott mért időt egy hidraulikai probléma miatt, úgy, hogy előtte váltót is kellett cserélni az autójában.

Sergio Perez a versenyen motorproblémával küzdött, aminek következtében nem volt esélye a dobogós helyek egyikét megszerezni, pedig a mexikóinak kapóra jött a biztonsági autós szakasz, hiszen frissebb abroncsokon vághatott neki a hajrának, mint az élen haladó hármas.

A Red Bull Racing az új szezon kezdete óta folyamatosan küzd kisebb-nagyobb megbízhatósági problémákkal, Bahreinben mindkét pilótájuk kiesett, míg Verstappen Ausztráliában sem tudott célba érni.

A regnáló világbajnok eddig mindhárom versenyét megnyerte, amelyet be tudott fejezni, de úgy véli, a csapatnak továbbra is nagyon keményen kell dolgoznia a megbízhatósági problémákon, hiszen ezek nélkül simán vezethetné az összetett pontversenyt.

„Sok mindennel küzdöttem pénteken, ami veszélyezteti a teljes hétvégédet, különösen a szombati kvalifikációt. A versenyen minden jól ment a rajtnál, de lehetett volna másképp is. És persze akkor mondhatod, hogy na persze, majdnem a komplett pénteket kihagytad, mit tehetsz ellene?“

„Eddig egyetlen igazán pozitív, problémamentes hétvégét tudtunk összerakni Imolában, de ezen felül még mindig túl sok megoldásra váró dologgal szembesülünk. Meg kell győződnünk arról, hogy megbízhatóbbak vagyunk és kézben tartjuk az eseményeket“ - fogalmazott Verstappen.

„Mindenki láthatja, az autónk gyors és ennek nagyon örülök. Úgy értem, ha lassabb, de megbízhatóbb lenne, az valószínűleg szintén nem lenne jó dolog“ - tette hozzá a Red Bull pilótája.

