Verstappen: Az olaszok is nyertek a Wembley-ben

Max Verstappen 32 pontos előnnyel érkezik a Brit Nagydíj helyszínére, Silverstone-ba. Bár a pálya a Milton Keynes-i központ miatt a Red Bullnak is hazainak számít, nem kérdés, hogy a legnagyobb támogatásra Lewis Hamilton számíthat majd a hétvégén.

Verstappen nem érzi, hogy Hamilton előnyben lenne a szurkolók támogatása miatt, majd egy angolok számára fájó pontra tapintott.

„Olaszország is a Wembley-ben nyerte meg az EB-döntőt, nem?” – utalt a holland a kontinensviadal nemrég lejátszott döntőjére, ahol az olaszok tizenegyesekkel diadalmaskodtak Anglia ellen.

„Az autóban ülve ezt nem érzékeljük. Másabb ez az olyan sportokban, mint a labdarúgás, ahol a nézők jóval közelebb vannak” – mondta a De Telegraaf-nak.

A világbajnoki tabella éllovasának formaautós pályafutása gyakorlatilag Silverstone-ban kezdődött, itt teljesítette ugyanis első F3-as versenyét.

„Gyakorlatilag ez volt az első hétvégém a motorsportban. Mindig is szerettem ezt a pályát, továbbra is az egyik kedvencem. A pálya nagy részét már akkor is lehetett padlógázzal teljesíteni, persze az F3-as autóknak nem volt ekkora leszorítóereje” – emlékezett vissza a holland.

