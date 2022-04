Verstappen az imolai sikere ellenére sem rajong a sprintekért

A hollandnak nem sikerült jól a rajtja, így Leclerc egyből elment mellette, de aztán a 21 körös viadal utolsó előtti körében a Red Bull versenyzője vissza tudta előzni riválisát, így övé lett a vasárnapi nagydíjra az első rajtkocka.

Hiába szerzett azonban ezzel nyolc bajnoki pontot, és hiába volt izgalmas látni, ahogy a végén elmegy a ferraris mellett, Verstappen véleménye nem változott. Korábban arról beszélt, hogy az időmérő előtti egy szabadedzés kevés, miközben a korai parc fermé miatt az autókon már nem is lehet változtatni a hétvége hátralévő részében.

„Számomra nem történt változás. Továbbra sem vagyok rajongója a sprintfutamoknak, mert végső soron nem változtat semmin. Nem számít, hogy a sprinten vagy a normál futamon csatázol-e jót. Én csak egyszerűen jobban szeretem a megszokott formátumot.”

Aminek viszont így is örülhetett, az a Red Bull sebessége volt, miközben az RB18 látszólag az abroncsokkal is jobban bánt, mint a Ferrari. Szerinte az Ausztráliához képest látott változás annak az eredménye, hogy ezúttal megtalálták a jó egyensúlyt.

„Két hete igazán rossz volt az egyensúly az időmérőn, a futamon pedig megint változott. Emiatt pedig a gumikopásunk is rosszabb volt a bal első esetében. Ez viszont egy teljesen más pálya. Elég nehéz megjósolni, hogyan fognak viselkedni a gumik. A második szabadedzésen tanultak azonban sokat segítettek a futamra.”

Verstappen szerint emellett pedig a Red Bull súlycsökkentő intézkedéseinek is volt némi szerepe javulásukban, bár nem tudja, mennyi. „Nehéz megmondani, mert a péntek eléggé kaotikus volt. Az érzés viszont egyértelműen jobb valamivel, és az autó is könnyebb lett.”

„Jobb tehát érzetre most a helyzet, de az autók még mindig nagyon újak és nagyon érzékenyek is a gumikkal” – magyarázta a holland. Bárhogy is alakul az Emilia Romagna Nagydíj, a Pirelli abroncsainak vélhetően fontos szerep jut majd, és érdekes lesz látni, hogy melyik istálló tudja őket a legjobban működésre bírni.

Nehéz futam elé néznek a versenyzők az alacsony hőmérsékletek miatt