Verstappen: „Az F1 nem fogja megváltani a világot az értékeivel”

A sportwashing röviden annyit jelent, hogy egy adott ország a fennálló emberjogi és egyéb problémáit különböző sportesemények rendezésével próbálja elfedni vagy csillapítani, tehát a sport révén lényegében igyekszik tisztára mosni magát.

Szaúd-Arábia különösen érdekes ebből a szempontból, hiszen az ország szinte mindenféle sporteseményt és sorozatot igyekezett magához csábítani az utóbbi években, de közben továbbra is komoly gondok vannak az emberi jogokkal.

Az F1-es szaúdi nagydíj is sok kritikába futott bele még az első, 2021-es verseny előtt, egyes negatív hangok pedig azóta sem csillapodtak. A téma kapcsán most Verstappen beszélt arról, hogy a Forma–1 önmagában nem fogja megoldani az említett problémákat, és ehhez egyébként is időre van szükség.

„A sporttal alapvetően sok mindent lehet elérni a világban. Természetesen mi nem vagyunk érintettek a politikában, az egy teljesen másik történet, és szerintem az is nagyon fontos, hogy a sport sport maradjon, a politika pedig politika.”

„Az emberek néha szeretnek a kettő között lenni, én viszont igyekszem csak a sportra figyelni, máskülönben politikus lettem volna, de ez nem az én szakterületem, és nem is akarok ott kilyukadni. Minden egyes országnak megvannak a maga hibái, de egyben a pozitív oldalai is, és mi sportként nem fogjuk tudni megváltani a világot, de azért igyekszünk pozitív értékeket közvetíteni.”

„Emellett az országon is múlik, hogy pozitív változásokat hozzon. Szerintem mióta itt vagyunk, voltak már előremutató változások, de néha egyszerűen több időre van szükség. Jó dolog azonban új kultúrákkal találkozni, tanulni róluk, mert mindenki egy kicsit más, bárhová is mész, ezt pedig tiszteletben kell tartanod.”

„Ettől függetlenül bárhonnan is származol, mindig vannak területek, melyeken lehetne javítani, szóval ez egy állandó folyamat” – hangzott Verstappen diplomatikus válasza a témában.

Újabb F1-es játék került bemutatásra, ilyen lesz F1 Manager 2024.