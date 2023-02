Verstappen az első tesztnap után: Ez még csak egy pálya, máshol előjöhetnek problémák...

Max Verstappen ennél jobb tesztnapról talán nem is álmodhatott volna. Az csak egy dolog, hogy ő volt a leggyorsabb, még ha csak pár ezredmásodperccel is előzte meg Fernando Alonsót, ő tette meg a legtöbb kört is - 157-et, ezt csak a Mercedesek tudták megközelíteni 152-vel.

A zökkenőmentes napot követően tehát elégedetten nyilatkozott, bár azt megjegyezte, hiába volt jó a mai etap, mivel idén csak egyetlen pályán tudnak tesztelni, ez nem jelenti azt, hogy már most hátradőlhetnek:

„Jó volt, de a tavalyi autóból indultunk ki, szóval nem meglepő. Tavaly több időnk volt alkalmazkodni az autóhoz, megérteni, mit kell vele kezdeni. Persze, mivel már onnan van tapasztalatunk, mindenkinek könnyebb volt újra alkalmazkodni. Jó látni, hogy hova jutott a kocsi az előző évhez képest, miben más a viselkedése, a gumik miatt is, erre jó volt ez a nap.”

„Próbáltunk a tavaly látott hibákon dolgozni, de ez még csak egy pálya. Sok verseny van a naptárban, ahol teljesen más dolgokat várunk az autótól. Lépésről-lépésre haladunk. Nem tudnám egyelőre megmondani, hogy mindent kijavítottunk-e, de az autó jól megy és most ez a legfontosabb.”

A holland versenyző mögött az Aston Martinnal Fernando Alonso zárt a második helyen, a további sorrendről és az első nap második felének eseményeiről itt írtunk.