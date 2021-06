Verstappen az élen Ricciardo előtt a stájer FP2-n, Bottas a bokszutcában pörgött meg

A Stájer Nagydíj első szabadedzésén Max Verstappen volt a leggyorsabb Pierre Gasly és Lewis Hamilton előtt, a két szabadedzés között pedig egy kis eső esett, de ez nem volt jelentős hatással az FP2 elejére.

Az edzés elején csak Russell választotta a lágy keveréket, míg a többiek a keményebb (közepes vagy kemény) gumikkal köröztek a Red Bull Ringen, és meglehetősen nagy volt a forgalom. Nem sokkal az FP2 kezdete után kiderült, hogy a Honda-motor hibája miatt Pierre Gasly nem vehetett részt az edzésen.

Bottas is meglehetősen sokáig vesztegelt a bokszban, az élen pedig Hamilton állt Verstappen előtt. Egy kis eső bonyolította a pilóták helyzetét, emiatt pedig több hibát is láthattunk a versenyzőktől, Sainz a kavicságyat is meglátogatta a 4-es kanyarnál, de ki tudott jutni belőle.

Ezt követően Verstappen, majd a két Aston Martin állt az élre, nem sokkal később pedig ismét Hamilton vette át a vezetést. A következő percekben Latifi és Mazepin is megpördült, de mindketten folytatni tudták a körözést.

Rövid időre Ocon is állt az élen, ezt követően Hamilton és Verstappen is a francia elé lépett, azonban hiába volt ismét első Hamilton, elvették tőle a leggyorsabb köridejét, így a holland került az élre, majd Ricciardo, Ocon és Hamilton következett.

Egy rendkívül ijesztő képsornak is a szemtanúi lehettünk: Bottas a bokszutcában pörgött meg a kerékcseréje után, hatalmas szerencse, hogy nem találta el a tőle nem messze álló mclarenes szerelőket.

Az edzés legvégén már nem változott a sorrend, végül Verstappen zárt az élen, majd Ricciardo, Ocon, Hamilton, Alonso és Vettel következett. Norris a 7., Perez a 9., Bottas pedig a 12. pozícióban zárt, ráadásul a finnek 16:20-kor jelenése lesz a stewardoknál a megpördülése miatt.

A Forma-1-es program szombaton 12 órakor folytatódik a harmadik szabadedzéssel, az időmérő edzésre pedig 15 órától fog sor kerülni a spielbergi pályán, a jelenlegi előrejelzések szerint pedig komoly esély van az esőre.

Helyezés Versenyző Autó Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Max Verstappen Red Bull 37 1'05.412 237.644 2 Daniel Ricciardo McLaren 35 1'05.748 0.336 0.336 236.430 3 Esteban Ocon Alpine 35 1'05.790 0.378 0.042 236.279