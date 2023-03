Verstappen az élen Hamilton előtt a piros zászlóval leintett ausztrál FP1-en

Magyar idő szerint „gyilkos” időpontban, hajnali 3:30-tól vette kezdetét az Ausztrál Nagydíj Forma-1-es programja az első szabadedzéssel. A Pirelli a helyszínre a C2-es, a C3-as és a C4-es keveréket hozta, Verstappen pedig az elsők között jött ki a C4-es gumikkal.

Az első percekben Perez állt az élre, őt Stroll és Verstappen követte, míg Norris egy installációs kör után visszajött a bokszba, és elkezdtek dolgozni a kocsiján.

Az első nagyobb pályaelhagyás Kevin Magnussen nevéhez fűződött: a dán a 3-as kanyarnál futott a kavicságyra. Eközben Hamilton a Mercedes pattogására panaszkodott, és a felvételek alapján túlkormányzottsággal is küzdött.

Az FP1 negyedéhez érve Verstappen vette át a vezetést 15 ezreddel, viszont a váltásokra és a hátsó fékekre is panaszkodott. A hollandot Perez és Stroll követte, előbbi a közepes, utóbbi a lágy keverékkel.

Sainz feljött a harmadik helyre, miközben több kisebb hibát és forgalmi kalamajkát is láthattunk a melbourne-i kora délutánon. Kisvártatva Cunoda is hibázott, kis híján a falat is eltalálta a japán versenyző.

Bő 20 perccel az edzés vége előtt kiderült, hogy miért láthattunk nagyon furcsa forgalmi jeleneteket: a GPS-összeköttetés hibásodott meg, ezért a csapatok nem tudták megmondani versenyzőiknek, hogy hol vannak a többiek a pályán.

Emiatt jött a piros zászló, az újraindítás után pedig még 16 percük maradt a pilótáknak. Ezt követően már nagyrészt hosszabb etapokat futottak a pilóták, de eseményeknek így sem voltunk híján: Verstappen a 4-es kanyarnál pördült meg, Sargeant pedig a 11-es kanyarnál állt meg technikai probléma miatt.

Mivel ekkor már csak 4 perc volt hátra az FP1-ből, ezért nem indították újra az edzést, így Verstappen végzett az élen, mögötte Hamilton, Perez, Alonso, Leclerc, Sainz, Norris, Gasly, Russell és Stroll következett.

A Forma-1-es program reggel 7-kor folytatódik a második szabadedzéssel, az előrejelzések szerint van esély az eső érkezésére is.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Max Verstappen 17 1'18.790 241.157 2 Lewis Hamilton 20 1'19.223 0.433 0.433 239.839 3 Sergio Perez 19 1'19.293 0.503 0.070 239.627