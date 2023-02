Verstappen az egyik legnagyobb sörmárkával lép partnerségre

A Heineken már 2016 óta szponzorálja a Forma–1-et, az utóbbi években pedig számos nagydíjnak voltak a főtámogatói, a logóikat pedig rendszeresen látni lehet a pályák mellett. A cég természetesen az ittas vezetés veszélyeire is szeretné felhívni a figyelmet, ezért ennek is külön kampányt szentelnek.

És hogy ez még sikeresebb legyen, most összeálltak Verstappennel, aki innentől a Heineken alkoholmentes italának globális nagykövete lesz. Ha pedig ez még nem lenne elég, akkor a Red Bull-lal is szövetségre lépnek, melynek keretében egy új, virtuális versenyjátékot adnak majd ki Player 0.0 néven, ebben pedig Verstappen is szerepet kap.

„Nagyon különleges egy holland számára, hogy egy olyan ikonikus márkával dolgozhat együtt, mint a Heineken. Azok, akik ismernek, tudják, hogy mindig el akarom kerülni a hibákat. Ezért is nagyszerű, hogy részese lehetek a kampánynak, mellyel felhívjuk az emberek figyelmét a felelősségteljes alkoholfogyasztásra” – mondta Verstappen a bejelentéskor.

„Emellett pedig nagy gamer és szenvedélyes szimulátoros is vagyok, így örömmel vállalok szerepet a Player 0.0 kezdeményezésben.” Ami pedig a Red Bull-lal való együttműködést illeti, ott természetesen a szórakoztatás és a szurkolók bevonása lesz az elsődleges cél a pályán és azon kívül.

„Minden topcsapatnak szüksége van remek partnerekre a sikerhez vezető úton. Elképesztően izgatottak vagyunk, hogy a globális partnereink között köszönthetjük a Heinekent és az alkoholmentes Heineken 0.0-t” – fogalmazott a csapatfőnök, Christian Horner.

