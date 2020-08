Verstappen: az egész futamon magányos voltam

A Brit Nagydíj elején kétszer is pályára kellett küldeni a safety cart, egyszer Magnussen, majd Kvjat balesete miatt, ezért a 15. körben már szinte mindenki a kemény keverékeken volt, ezért egy unalmas kocsikázásnak ígérkezett a futam, de az utolsó pár körben jött a dráma.

Valószínűleg a nézők közül sem vette senki elég komolyan Valtteri Bottas panaszkodását a gumikra, azonban az ő defektje indította el a lavinát az utolsó körökben. A Red Bullnál úgy döntöttek, hogy mivel Hamilton elérhetetlen, és nem lesznek harcban a győzelemért, kiállnak, és megcélozzák a legjobb kört.

Utólag persze könnyű azt mondani, hogy ez végzetes hiba volt, és ezzel egy győzelmet dobott el a Red Bull, de Max Verstappen ennek ellenére amennyire csak tudott, elégedett volt a futammal.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, and Lando Norris, McLaren MCL35 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Szerencsés is meg nem is az eredmény, de a verseny során végig sokkal gyorsabbnak tűnt a Mercedes, és úgy 10 körrel a vége előtt már én is láttam, hogy nem voltak szépek a gumijaim.”

„Aztán Valtteri defektet először visszavettem, de aztán kihívtak, hogy a leggyorsabb körért járó pontot szerezzük meg, de aztán persze szerencsétlenségünkre Lewis is defektet kapott, de elégedett vagyok a második hellyel, ismét jó eredményt értünk el.”

Max Verstappen gyakorlatilag unatkozott az egész verseny alatt, egyedül az első körben kellett csatáznia Charles Leclerc-el, de azt leszámítva senkitől sem zavartatva csak be kellett hoznia az autót.

„Ezt leszámítva nem történt semmi, mondtam is a mérnökeimnek, hogy igyanak, igyanak, fontos, az, de nagyon magányos voltam. Igyekeztem megóvni a gumikat, és végül is elégedett vagyok.”

Hamilton szerint "majndem megállt a szíve," és még sosem tapasztalt hasonló dolgokat egy futam utolsó köreiben.

