Verstappen: az autó azt csinálta, amit csak akartam, de a végén féltem, hogy defektet kapok

Már a verseny előtt is sejteni lehetett, hogy a hollandot nehéz lesz megállítani, ha minden a szokásos módon alakul, és mindez be is igazolódott. A biztonsági autók nélkül vélhetően utcahosszal nyerte volna a kínai futamot, de azért így sem lehet oka a panaszra, és nem is volt, hiszen elmondta, hogy az autója végig nagyszerűen működött.

„Csodálatos érzés volt vezetni az egész hétvégén, hiszen elképesztően gyorsak voltunk. Minden egyes gumikeveréken élvezetes volt vezetni az autót. Az újraindításokat sikerült túlélnünk, az autó pedig lényegében sínen ment. Azt csináltam vele, amit csak akartam. Ezek a hétvégék pedig csodálatosak, és fantasztikus eredményt értünk el.”

Verstappen az utolsó körökben némi törmelék miatt aggódhatott, amely a hosszú egyenesben került a pályára Csou Kuan-jü és Kevin Magnussen csatáját követően. A holland jelentette is a rádióban, hogy áthajtott valamin, és nem biztos, hogy a gumija épségben megúszta. Végül azonban nem volt semmi probléma, a győzelme nem forgott veszélyben.

„Ilyenkor mindig hallasz valami zajt, és ugye a múltban már történt velem hasonló, amikor a verseny végefelé fel kellett adnom. Szóval tényleg volt ott valamennyi törmelék, én pedig 300-zal mentem át rajta, és amikor a gumik már hidegek és régiek, akkor nagyon könnyű defektet kapni, így emiatt kérdeztem rá a csapatnál.”

A Kínai Nagydíj után két hét múlva Miami érkezik, és Verstappent a végén még arról kérdezték, ott milyennek látja az esélyeit. A háromszoros bajnok eddig mindkét ottani futamot meg tudta nyerni. „Alapvetően jó hétvégének kell lennie. A stratégia általában egyértelmű szokott lenni, de nehéz pályáról van szó, tehát izgatott vagyok. Emellett pedig őrült is szokott lenni az ottani hétvége, tehát lesz dolgunk” – zárta a leintés utáni interjút Verstappen.

