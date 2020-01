„Verstappen az a szupersztár, akit Alonsónak kellene hívni”

Az Autosport elemzői megvizsgálták, hogy milyen hatásai lehetnek Max Verstappen szerződésének a sportra nézve. Stuart Coldingot és Ben Andersont arról kérdezték, hogy mit gondolnak a korai hosszabbításról, és mindketten egyetértettek abban, hogy a holland pilóta megtartása kulcsfontosságú volt a csapat számára.

„Verstappen az a szupersztár, akit Fernando Alonsónak kellene hívni. Gyors, világszerte ismert és emberek állnak érte sorban” – kezdte Colding, aki szerint a limburgi állampolgár kiváló egyénisége a sportnak. Látványosságot generál, és gyakran szerepel a címlapokon az ellentmondásos kijelentései miatt.

Verstappennek remek szezonja volt, de ez így is van rendjén, ha megnézzük, hogy mennyi pénzt pumpál ebbe a projektbe a Red Bull Racing és a Honda: „Három futamot nyert, de nyerhetett volna ötöt is, például Monacóban és Magyarországon. Szerintem a Honda a saját elvárásait is felülmúlta. Verstappen megtartása igazolja majd azt a rengeteg elköltött pénzt.”

Leclerc és Verstappen megszelídítették a pilótapiacot. Még a Forma-1 specialista Andersonnak is van mit mondani a hírek kapcsán: „Ez megkönnyíti a piacon lévő pilóták helyzetét. Leclerc már lekerült a listáról, míg Verstappen szerint nincs értelme két első számú versenyzőnek egy csapaton belül. Azt várjuk, hogy a Mercedes minden tőle telhetőt megtegyen a csapaton belüli stabilitás megtartása érdekében, és megpróbálja megtartani Hamiltont.”

„Vettel a nagy kérdőjel. Fog egyáltalán még versenyezni? Sok múlik majd a Leclerc-el való viszonyán” – zárta gondolatát a brit szakértő. Mindkét elemző kihangsúlyozta, hogy Hamilton megtartása létfontosságú lesz a Mercedes bajnoki reményei szempontjából.

