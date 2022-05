Verstappen az 5. helye után: „Egyértelműen van mit tennünk...”

Max Verstappen a Spanyol Nagydíj első szabadedzésén a két Ferrari mögött harmadik lett, míg a második szabadedzésen már „csak” az ötödik helyen végzett, mivel a Ferrarikon kívül a két Mercedes-pilóta is elé ugrott.

A holland versenyző a második szabadedzés után nyilatkozott a médiában, ahol a 30 fok feletti hőmérsékletet emelte ki, valamint azt mondta, javítaniuk kell az egykörös tempójukon.

„Nehéz volt megtalálni a megfelelő egyensúlyt, főleg ebben a nagy melegben. Tehát egyértelműen van mit tennünk az egykörös tempónk kapcsán. A hosszabb etapok jobban néztek ki, aminek örülök. Most meg kell próbálnunk megtalálni a középutat.”

„Ez a hőség a gumik területén is megnehezíti a dolgunkat. Az egyensúlyt még nem sikerült megtalálnunk az egyensúlyt, de legalább azt tudjuk, hogy a hőmérséklet nagyon kiegyensúlyozott lesz a hétvége folyamán. Tehát legalább magunkkal tudjuk vinni a tudást a hétvége későbbi részére.”

A Mercedes fejlődéséről is megkérdezték a tavalyi világbajnokot, aki szintén elismerte, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően előrelépett az Ezüst Nyíl:

„Igen, én is láttam. Ahogy azt is, hogyan lehetnénk előrébb náluk, ezért is mondtam azt, hogy dolgoznunk kell az egykörös tempónkon” – mondta a világbajnoki második helyezett.

