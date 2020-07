Verstappen: Amíg van internet, és nálam a PlayStationöm, nincs baj

A koronavírus-járvány azután, hogy eltolta a Forma-1 2020-as szezonjának a kezdetét és erősen megcsonkította a versenynaptárat, igen szigorú biztonsági előírások megalkotására is kényszerítette a bajnokság szervezőbizottságát, hogy a hétvégén elindulhasson a bajnokság.

Emiatt a versenyzőknek is igen komoly megkötésekkel kell mozogniuk a hétvégén, ahogy azt az Osztrák Nagydíjat megelőző sajtótájékoztatón láthattuk is. Gyorsan meg is kérdezték Max Verstappent, hogy a hotel-pálya-hotel köröknél nagyobb szabadsága van-e:

„Hát én egy lakókocsiban alszom, szóval végig a pálya mellett leszek, nem tudom, a többiekkel mi a helyzet. Haza amúgy se mehetnénk, de a csapattal itt maradhatunk… Mármint a saját csapatunkkal, a saját buborékunkban kell lennünk.”

„Amíg van Internet, addig nekem teljesen rendben van a dolog. Elhoztam a Playstationömet. De amúgy is eléggé zsúfoltak a napjaink, szóval amint visszatérünk a hotelszobába vagy a lakókocsiba, inkább pihenni akarunk. Az is fontos, hogy a barátaimmal tarthassam a kapcsolatot.”

Verstappen arról is beszélt, mennyiben más a mai helyzet, mint amikor még a go-kart bajnokságokban és az F3-ban versenyzett:

„Azok az idők azért valamivel jobbak voltak. Nincsenek szurkolók és folyamatosan maszkban kell mászkálnunk, de a munka lényegi része ugyanaz, ugyanott vannak a megbeszélések, a szerelők dolgoznak az autón, nincs nagy változás. Persze mindenki óvatosabb. Nem pacsizhatunk egymással, meg ilyenek. Tavaly az olasz versenyen amúgy szintén lakókocsiban aludtam.”

A Red Bull két pilótája, Max Verstappen és Alex Albon motorral felszerelt hűtőkkel "csatáztak" egymás ellen, a "kemény harc" győztese pedig végül Verstappen lett.

