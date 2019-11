Verstappen: Albon megtartása volt a legokosabb döntés

Mennyire vagy boldog amiatt, hogy Alexander Albon mellett folytathatod?

„Alex egy kedves srác, aki számára hullámvasút volt az utóbbi 12 hónap! Nagyon laza, nyugodt, a csapat kedveli őt. Alkalmazkodó személyiség, ami szintén segít. Gyors, jól teljesít, hozza a pontokat, az volt a legokosabb döntés, hogy ezzel a felállással folytassuk.”

A Red Bull megkérdezett téged az ügyben?

„Tulajdonképpen nem az én dolgom, hogy megítéljem Alex teljesítményét. Christian Horner és Helmut Marko hozza a döntéseket.”

Még több F1 hír: Hamiltont nem érdekli, Verstappen unja-e a győzelmeit

Alex most már túl van néhány versenyen a Red Bullal. Te rögtön a bemutatkozó futamodon nyerni tudtál a szezon közbeni csere után, de mennyi időbe telt, amíg kényelmesen érezted magad az autóban?

„Szerintem a köridő rögtön megvan. Egy hétvége elég ahhoz, hogy eljuss idáig. Az időmérőn mindig a határon vagy, itt nagy a különbség az első és az utolsó futamom között, ugyanis már sokkal kényelmesebben érzem magam az autóban, többé-kevésbé ismerem is a kocsit, ugyanazokkal az emberekkel dolgozom, és most már a beállítások terén is sokkal könnyebb dolgom van. Amikor a Red Bullhoz kerültem, inkább Danielre hallgattam.”

„De természetesen mindenki különböző vezetési stílussal rendelkezik. De nem tudtam pontosan, hogy milyen irányba mehetek, mert a Red Bull más volt, mint a Toro Rosso. Szerintem az évek során sikerült megtanulnom, hogy mire van szükségem az autóban és min kell változtatni ahhoz, hogy ezt elérjem. Ez sokkal könnyebbé teszi a hétvégéket. Viszont a tempó szerintem már az első hétvégémen is ott volt.” – nyilatkozta Verstappen.

A DTM bemutatott egy koncepciót, amely a DTM főnöke, Gerhard Berger szerint valóban új és inspiráló, az új versenysorozat pedig a DTM betétsorozataként jönne létre.