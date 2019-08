Verstappen: A verseny még hátravan

A Magyar Nagydíj időmérőjét Max Verstappen nyerte meg, mindössze 18 ezredmásodperccel verve Valtteri Bottast, míg a harmadik rajthelyet a világbajnoki címvédő Lewis Hamilton szerezte meg. Az időmérő után a Red Bull hollandja kitörő örömmel kiáltott a rádióban, a célegyenesben már megszokott visszafogottsággal ünnepelte karrierje első pole pozícióját.

"Nagyszerű érzés, nagyon jól éreztem magam az autóban egész hétvégén eddig. Ez nagyon nehéz pálya, de most sikerült összerakni egy jó kört, nagy hála ezért a csapatnak, hatalmas munkát végeztünk" - mondta a Forma-1 100. pole pozíciót szerző versenyzője. "Nagyon örülök, de még van egy verseny, és az számít majd a végén, de hatalmas érzés a holland szurkolók előtt megszerezni az első rajthelyet,"

Valtteri Bottas a hockenheimi hibája után a hungaroringi időmérő végén hajszállal maradt el csak Verstappen mögött, a Mercedes finn pilótája végül 18 ezreddel csúszott le a pole-ról.

"Az első szabadedzést ki kellett hagynom, a második esős volt, vagyis nem indult könnyen a hétvége. De szombaton már egyre jobban éreztem magam az autóban, az időmérőn pedig nagyon közel éreztem magam Maxhoz. Természetesen nyerhetek vasárnap a fantasztikus szurkolótábor előtt" - mondta Bottas.

"Maxnak gratulálok, és Valtterinek is sikerült jó kört összehozni, de én is jó helyről indulhatok. Én mindig készen állok a harcra, nagyon hosszú az út az első kanyarig, nem a legkönnyebb előzni itt, sok múlik a stratégián is" - mondta Lewis Hamilton az időmérő után.

Virtuális kör a Codemasters legújabb F1-es játékában, az F1 2019-ben, mely most még különlegesebb számunkra, hiszen a Hungaroringen hajthatunk körbe.