"Verstappen a teljesítménye alapján többet érdemelne..."

Max Verstappennek emellett a háta mögé sem nagyon kell figyelnie, Sergio Perez a negyedik helyen csak akkor tudná megelőzni, ha mindhárom hátralévő futamot megnyerné és a holland csak öt pontot szedne össze – Perez eddig a dobogón is csak egyszer állt.

„Nem szégyen az, ha a Mercedes jobb az embernél és Verstappen volt az egyetlen, aki idén fel tudott nőni hozzájuk. Azonban sokkal jobbat érdemelne ennél a teljesítménye alapján.” – mondja Scott Mitchell, a The Race elemzésében. Verstappen Bottas tragikus Török Nagydíja után még a második helyre is bejöhet a végén, bár ő maga úgy fogalmazott, felőle akár 15. is lehet, amennyiben nem első.

Még több F1 hír: Amikor Räikkönen útnak indult a bahreini sivatagban - VIDEÓ

A szezon elején egyértelmű volt már, hogy a Red Bull nem lesz komoly kihívója a Mercedesnek. Verstappennek négy műszaki hibája is volt, ebből három Olaszországban, ami már eleve kb. 60 kiesett pont. Ezekkel a hollandnak még a vb-címre is lenne esélye Bahreinben és kényelmesen Bottas előtt lenne.

Mitchell szerint Verstappen jobban tudná értékelni a Mercedes mögötti harmadik helyet, ha lenne csata a két csapat között, de így is hasznos lehet neki a szezon, mert megtanulja a rosszabb helyzetekből is kihozni a legtöbbet.

Verstappen maga is úgy nyilatkozott a Török Nagydíjat követően, hogy olyan, mintha a harmadik kerék lenne egy bulin, amire csak a két Mercedest hívták meg: „Nem túl jó érzés, én is szeretnék inkább partizni.”

Ajánlott videó: