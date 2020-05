Verstappen: A szimulátorozás a legjobb módja annak, hogy mentálisan fittek maradjunk

Verstappen David Coulthard beszélgetőpartnere volt a Puma Instagram csatornáján, akik a Red Bull hivatalos csapatruházatát készítik. Verstappen azt is elárulta, hogy a hollandok nemzeti színét, a narancsot nem is kedveli annyira.

„Amikor fiatalabb voltam, a kék volt a kedvenc színem, de a narancs fantasztikus, ebben vannak a szurkolóim, könnyen észrevehető, és persze ez a holland nemzeti szín. Ezért is vezetek néha narancs sisakban. Egy egész éven át nem tudnám hordani, de különleges alkalmakkor szuper.”

Az izolációs időszakot Max Verstappen a monacói lakásán töltötte: „Szeretek otthon lenni, év közben, amikor a monacói futam van, akkor is inkább a saját lakásomban vagyok. Jó, és csendes. Az elmúlt hetekben azonban néha már unalmas volt. Sokat szimulátorozok, és már vagy a fél Netflixet láttam.”

„Már ki mehetünk az utcákra Monacóban, ami tök jó, de múlt hétig minden edzésemet otthon kellett csinálnom.”

„Minden nap megmérem a testsúlyomat, mert igen könnyen hízok, amikor nem a megfelelő dolgokat eszem, vagy iszom. Figyelnem kell erre. A legfontosabb dolog, hogy készen álljak arra, amikor visszatérünk a versenyzéshez.”

„Van szobabiciklim, és egy evezőgépem is, úgyhogy igen jól tudok edzeni, súlyokkal és fitnesz kötelekkel is. A célom mindig is az volt, hogy amikor az abszolút limiten vezessen az autót, ne hátráltasson semmilyen fizikai felkészülésből adódó hiányosság.”

Max is tisztában van azzal, hogy a 2020-as szezon júliusban, a Red Bull Ringen kezdődhet el. „Ott többre lesz szükséged, mint csak arra, hogy gyorsan vezesd az autót. Ezért kell fizikailag, és mentálisan is készen állnod. Az edzés mellett sok időt töltök a szimulátoromban is.”

„Ugyanazzal a nyomással csinálod az időmérőket, gyakorlod a rajtokat, az előzéseket, ugyanúgy próbálsz baleset nélkül túljutni az első körön, vannak a bokszkiállások. Ott van az összes eleme a valódi versenyzésnek, ezért szerintem ez a legjobb módja annak, hogy élesek maradjanak a képességeink.”

„Igen, vissza fogunk térni a valódi versenyzéshez, de egyelőre nem csinálhatunk semmi mást a várakozáson felül. Nem tudjuk megváltoztatni ezt a helyzetet. El kell fogadnunk, és kihozni belőle a legjobbat. Amint lehetséges, folytatjuk, a lehető a legbiztonságosabban.”

