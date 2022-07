Verstappen: a sárga zászló némileg hátráltatott, de nem rossz ez a második hely

Ha esik az eső egy F1-es nagydíj során, akkor azt tudhatjuk, hogy Verstappen ott lesz az elejében, a bajnoki címvédő ugyanis kiváló esőmenőnek számít, és ezt most Silverstone-ban is bizonyította.

Lila szektor követte a lila szektort, jöttek a gyorsabbnál gyorsabb körök a részéről, a Q3-ban viszont pár hiba is, hiszen egyszer megforgott, egyszer pedig lecsúszott a pályáról. A legutolsó gyorsköre már viszonylag tiszta volt, de nem tökéletes, így most be kell érnie a második hellyel.

Még több F1 hír: „Nagyon radikális a Red Bull oldaldoboza!”

A leintés után a bajnoki éllovas emiatt nyilván nem volt teljesen boldog, de tudja, hogy vasárnap jó esélye lehet a sikerre. „Eléggé trükkös időmérő volt ez az eső miatt. Esett, majd száradt, szóval mindig a jó időpontban kellett a pályán lennem.”

„Az autó összességében jól működött. A Q3-ban ez egyfajta sorshúzás ilyenkor, amikor mindent ki kell sajtolnod. A sárga zászló némileg hátráltatott, de ettől függetlenül az első sor remek, hiszen erős autónk van szárazon és esőben egyaránt.”

Idén pedig már sokszor láthattuk, hogy Verstappennek nem kell megnyernie az időmérőt ahhoz, hogy vasárnap ő ünnepelhessen. „Ez nem csak az első körről szól. A futam hosszú lesz, a gumikopás fontos szerepet fog játszani, és már várom a holnapi versenyt” – zárta rövid interjúját.

Michael Schumacher óriási legendája az F1-nek

Elképesztő időmérőn vagyunk túl, íme az összefoglaló