Verstappen: a Red Bullnál egyelőre „hiányzik egy kis tempó” a szezonzárón

A holland a délutáni második gyakorláson hat tizednél is többel maradt el Lewis Hamilton győztes idejétől, bár a versenyszimulációk már biztatóbb képet mutattak a Red Bullról. Mivel azonban Valtteri Bottas is megelőzte őt, Verstappen is elismerte, hogy az egykörös tempó még nem elég.

Hamilton ugyan megnyerte az utolsó három viadalt, és ezzel teljes egészében ledolgozta hátrányát a pontversenyben, így most mindenképpen ő van lendületben, de a pénteki eredményekből még nem szabad kiindulni, erre már sok példát láthattunk idén is.

„Még mindig tanulunk és próbálunk megérteni pár dolgot, de a rövid próbálkozások nem alakultak a tervek szerint, hiányzik egy kis tempó, a hosszú etapok azonban jóval versenyképesebbek voltak, és ez is nagyon fontos.”

Ettől függetlenül Verstappennek jó kvalifikációra lenne szüksége, és a legrosszabb esetben is másodiknak kéne bejönnie, tehát nem fog beleférni tőle egy újabb olyan hiba, mint amit Szaúd-Arábiában láthattunk.

Ami azonban a pálya vonalvezetésének módosítását illeti, arról a Red Bull-os is pozitívan beszélt. „Így szerintem kicsivel élvezetesebb itt vezetni. Úgy gondolom pozitív változásokról van szó” – zárta a tavalyi futamgyőztes, aki minden bizonnyal szeretné megismételni ezt az eredményt, és úgy világbajnokká válni.

