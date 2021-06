Verstappen: a Red Bull nem dobhatja el a bajnoki esélyeit, mint a BMW

A Red Bull a 2021-es szezon kezdete előtt kijelentette, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a jelenlegi szabálygeneráció utolsó évében megszerezzék a bajnoki címet, hiszen idén élvezhetik utoljára a Honda teljes gyári támogatását.

Max Verstappen a vasárnapi kiesése után arról beszélt, hogy a Red Bull nem állhat le a fejlesztésekkel, meg kell ragadniuk a lehetőségeiket. A kijelentései után egyből deja vu érzése lehet az embernek a BMW Sauber 2008-as története miatt.

Annak ellenére, hogy az F1.08 nyers tempója elmaradt a McLarentől és a Ferraritól, Robert Kubica a Kanadai Nagydíjon aratott győzelmével átvette a vezetést a bajnoki pontversenyben is, 4 pontos előnnyel Felipe Massa és Lewis Hamilton előtt.

Robert Kubica, BMW Sauber F1.08 Fotó készítője: Sutton Images

Ekkor már „csak” 11 futam volt a szezonból, a BMW azonban úgy döntött, hogy nem folytatják a 2008-as projektet, hogy a 2009-es szabályváltozásokra koncentráljanak. Ez azonban a rosszul sikerült autóval és a gazdasági válsággal együtt katasztrofális döntésnek bizonyult, és még abban az évben be is jelentették a kilépésüket a száguldó cirkuszból.

„Ma is pontosan úgy gondolom, mint 12 évvel ezelőtt, hogy nem szabadott volna leállnunk az autó fejlesztésével, mert azt érzem, az lehetett volna az igazi esélyünk, hogy harcoljunk a címért” – nyilatkozta tavaly Kubica a GP Racing-nek. „Nem a miénk volt a leggyorsabb autó, ez tény.”

„Ki kell használnod a lehetőségeidet, mert sosem lehet tudni, hogy az élet mikor ad egy második esélyt. Majd 10 évvel később találkoztam egy pár szerelővel, akik akkor velem voltak a BMW-nél, és ők is ugyanígy gondolják. Ők is nagyon sajnálják ezt, mert végül nem lett második esélyünk.”

Az idei szezonban hasonlóan nehéz döntéseket kell meghozniuk a csapatoknak, hiszen a 2022-es szezonnak vadiúj autókkal kell nekivágniuk, amelyek szinte csak a motort és a kormányt öröklik meg az idei kocsikból.

Verstappen azonban világosan kijelentette, hogy a Red Bullnak nem szabad feladnia még idei évet:

„Folytatnunk kell a munkát, új elemeket kell hoznunk az autóra” – nyilatkozta Verstappen az FIA vasárnapi sajtótájékoztatóján a Motorsport.com kérdésére. „Amíg jó esélyünk van a világbajnoki cím megszerzésére, azt nem szabadna elengednünk.”

A sajtótájékoztató is szóba jött a BMW példája, Verstappen pedig elmondta, hogy „Pontosan ezért kell folytatunk azt, amit elkezdtünk. Szerintem már így is elég emberünk dolgozik azon, hogy jövőre is jó autónk legyen.”

Verstappen aggodalma kicsit ellentmond Helmut Marko korábbi kijelentéseivel, miszerint legalább a nyári szünetig, tehát az augusztusi Magyar Nagydíjig fejlesztik az idei autót, ugyanakkor a Honda folyamatos fejlesztéseire még számíthat a holland. Az AMuS értesülései szerint a Honda már a következő, Francia Nagydíjra is új fejlesztésekkel készül, Verstappen pedig eddig nagyon elégedett a japán mérnökök munkájával:

„Idén szerintem a Honda nagy lépést tett meg előre, szerintem nagyon közel vagyunk (a Mercedeshez) teljesítményben. Néha nehéz is megmondani, hogy van-e különbség a leszorítóerő eltérése miatt, de szerintem egyre közelítünk.”

„Nem minden a lóerőszámról szól, rengeteg különböző terület van, amelyekben jónak kell lennie a motornak. Ugyanakkor folyamatosan fejlődünk, amit remek látni.”