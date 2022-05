Verstappen a Red Bull fejlesztéseiről: rengeteg van még a tankban!

Már-már lerágott csont, de a 2022-es Forma-1-es szezonban hatványozottan fontos kifejezéssé vált a fejlesztési verseny. A csapatok folyamatosan dolgoznak az új szabályoknak megfelelő konstrukciókon, hogy azok minél hatékonyabbak legyenek.

Öt futam elteltével megállapítható, ha az új korszak nem is hozott egyelőre radikális változásokat a száguldó cirkuszban, az erősorrendet kicsit felborította, ám ezúttal is akadnak alakulatok, akik jóval nagyobb eséllyel pályáznak a világbajnoki győzelemre.

Jelen állás szerint úgy tűnik, a vb-cím a Ferrari és a Red Bull Racing között dőlhet el és a Spanyol Nagydíj előtt talán a bikások vannak lépéselőnyben. A Milton Keynes-i alakulat Imolában vetette be első nagyobb frissítési csomagját, azóta pedig Max Verstappen két futamgyőzelmet aratott.

Mattia Binotto az olaszországi versenyhétvége után meg is jegyezte, képtelenség, hogy a Red Bull ilyen ütemben haladjon a fejlesztésekkel a szezon során, hiszen akkor gyorsan kimerítik a fejlesztési költségvetést, egyes kalkulációk szerint pedig már így is elköltötték az erre szánt keret 75 százalékát.

Ezeket a híreszteléseket gyorsan cáfolták az energiaitalosok, Helmut Marko pedig vissza is szúrt a Ferrarinak, hogy amíg Carlos Sainz is ilyen ütemben teszi tönkre az autókat, addig a maranellóiaknak is lesz bőven kiadása.

A barcelonai verseny előtt Verstappen is megszólalt a témában, a holland pilóta pedig nyugalomra intett minden Red Bull-szurkolót, mint mondja, rengeteg van még a tankban a fejlesztések terén.

„Mindig vannak dolgok, amiket jobban is tudunk csinálni, jelenleg a megbízhatóság a legfontosabb számunkra, így ez élvez prioritást. A csapatunk a pályán és a gyárban is egyaránt hatékonyan működik és ez a költségvetési plafon mellett különösen fontos“ - jegyezte meg Verstappen.

„Ezzel együtt azt hiszem, ezen a téren is a legjobbak között vagyunk a mezőnyben. Természetesen meg kell várni, hogy a többiek mit hoznak Spanyolországba, de elég nyugodt vagyok. Ez egy hosszú szezon és tudom, az egész a fejlesztésekről fog szólni. Lépésről lépésre, versenyről versenyre haladunk“ - tette hozzá a holland.

Verstappen kitért a Charles Leclerc elleni idei csatájára is és nem mulasztott el odaszúrni egyet a Mercedesnek. „Élvezem a Charles elleni csatát, persze őt már egy kicsit régebb óta ismerem, mint Lewist.“

„Amit különösen szeretek, hogy nemcsak a pilóták, hanem a két csapat között is kölcsönösen nagy a tisztelet, nyugodtan odamehetünk a másikhoz és gratulálhatunk nekik, ha jobb munkát végeztek nálunk és ők is ezt teszik.“

„Természetesen minden hétvégén igyekszünk legyőzni egymást és ez nagyon motiválja a csapatot. Ha veszítesz, megpróbálsz még erősebben visszatérni és nagyon remélem, hogy ez a szezon hátralévő részében is így lesz. Ez a szép a Forma-1-ben és azt hiszem a széria számára fontos, hogy a Ferrari ismét a csúcson van“ - vélekedett Verstappen.

