Verstappen: A Red Bull "egyértelműen nem érti", mi volt a problémájuk Monacóban

Verstappen a hatodik helyről indult és itt is ért célba Monacóban, míg csapattársa, Sergio Perez már a Q1-ben kiesett és végül a futam első körében nagy balesetet szenvedett. Mindezt azután, hogy már Imolában is nehéz hétvégéjük volt, ahol Verstappennek és a Red Bullnak is mélyre kellett ásnia, hogy helyrehozzák az autó kezelhetőségét az időmérőre és végül a futamon is alig tudta maga mögött tartani Lando Norrist.

A Norris győzelmével végződő Miami Nagydíj és az ausztrál hétvége is gyengébben sikerült a Red Bullnak, mint amit az elmúlt másfél évben megszoktunk tőlük, Monacóban ráadásul kiderült, hogy az RB20-nak komoly gondjai vannak a kerékvetőkkel és bukkanókkal, ami érzékenyebben érinti őket, mint a többi gárdát.

Ez a gyenge pont tavalyról maradt meg, de az RB19 annyira erős volt, hogy minden pályán tudtak kompenzálni, Szingapúrt kivéve. A tény, hogy a Red Bull máig sem tudta azonban megoldani ezt a problémát komoly jel, Verstappen szerint ugyanis azt mutatja, hogy a Milton Keynes-i csapat továbbra sem érti, hogy lehet rajta javítani: „Alapvető probléma, szóval nem a következő pár hétben fogjuk megoldani.”

A Motorsport.com kérdésére, hogy ez azt jelenti, olyan problémáról van szó, amit legfeljebb 2025-re küszöbölhetnek ki, így felelt: „Először meg kéne értenünk, mi a gond, mert egyértelműen nem értjük. De keményen dolgozunk majd, hogy rájöjjünk az okára és megszabaduljunk tőle. Nem tudom, hogy idén sikerülni fog-e, de jövőre remélhetőleg már igen.”

Így, hogy a Ferrari és a McLaren felzárkózott, a Red Bull nem fogja megúszni az olyan hétvégéket, melyeken hibáznak és több olyan pályán lesznek nehéz helyzetben, ahol tavaly könnyedén tudtak nyerni.

Szingapúr nyilvánvalóan ezek közé tartozik, itt kaptak ki egyedül tavaly, ráadásul elég simán. De a Kanadai Nagydíj montreali helyszíne is egy igen egyenetlen aszfaltú pálya, ahol rá kell tenni az autókat a kerékvetőre és nincsenek olyan nagy leszorítóerő-igényű kanyarok, ahol az RB20 igazán villogni tudna.

„Határozottan van pár pálya a naptárban, amelyek nem ideálisak számunkra. Bármilyen buckás pálya, vagy azok, ahol meg kell lovagolni a kerékvetőket, valószínűleg kicsit bonyolult lesz, de remélhetőleg addigra kicsit már érteni fogjuk, mi folyik.”

Ugyanakkor a háromszoros világbajnok szerint az olyan pályák, ahol ezek a problémák nincsenek előtérben, mint Barcelona Kanada után, továbbra is erősek lesznek: „Vannak azonban versenyek, amik megint jobbak lesznek az autónak, de tudjuk, min kell dolgoznunk. Elég egyértelmű az irány, ahol még komoly teljesítményhiánnyal küzdünk. Ha megjavítjuk az autót, akkor megint minden pályán jók leszünk.”

