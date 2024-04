Verstappen a pole-nak "még mindig" jobban örült, mint a sprintgyőzelemnek

Verstappen 13 másodperces előnnyel győzött a Mercedes pilótája, Lewis Hamilton előtt a 19 körös sanghaji sprinten, mielőtt meggyőző teljesítménnyel a vasárnapi futam pole pozícióját is megszerezte.

A sprintformátumot már régóta ellenző Verstappen elárulta, elégedettebb volt a pole-lal, mint a sprinten aratott győzelemmel, még ha az átalakított menetrend a két parc fermével jobb is szerinte: „Logikusabb és jobb a formátum. Azért még mindig jobban örültem a pole-nak, mint hogy megnyertem a sprintet.”

A Sky Sportson kifejtve véleményét, Verstappen hozzátette: „Szerintem jobb volt, mint eddig, már csak azért is, mert a sprint után lehet változtatni dolgokat az autón. Az egyetlen dolog, ami kicsit fura volt, hogy a verseny után egyből mentünk vissza időmérőre. Szerintem az időmérő lehetne előbb, aztán a verseny. Nem tudom, de amúgy is csak finomhangoltunk. Összességében még mindig jobb, mint régen volt.”

Verstappen elmondta, ő és versenymérnöke a meggyőző sprintfutam után is úgy döntöttek, módosítják a Red Bull RB20 beállításait az időmérőt megelőzően: „A sprint után volt pár ötletünk az autóval és szerintem még jobb is volt most az időmérőn. Sokkal jobban érezni, hogy kopnak a gumik, mit kell megnézni, min kell dolgozni.”

„A szélirány megint változni fog holnap, szóval kicsit megint más lesz az autó egyensúlya egyes kanyarokban, de szerintem még ha csak feleolyan jó lenne az autó, mint a sprinten volt, még akkor is jók lennénk.”

Verstappen újabb mérföldkövet ért el a Red Bullal, a csapat 100. pole pozícióját szerezte – saját maga számára pedig a 37.-et: „Mielőtt az autóba ugrottam, Christian (Horner, a csapatfőnök – a szerk.) mondta, hogy ez lenne a századik pole-unk. Nagyszerű eredmény az egész csapatnak. Persze, sokat tett hozzá a maga idejében Seb (Sebastian Vettel – a szerk.) is. De igen, fantasztikus.”

