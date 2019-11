Verstappen a piros helyett inkább a kéket vagy az ezüstöt választaná...

A 2020-as év több szempontból is nagyon izgalmasnak ígérkezik, mivel noha jóváhagyták és be is mutatták a 2021-es szabályokat, az új Concorde Egyezményt még egy csapat és gyártó sem írta alá. Ez pedig folyamatos aggodalmat jelent, és a pletykák szerint a Mercedes, a Renault, valamint a Honda is kiszállhat.

Még több F1 hír: Ecclestone nem gondolná, hogy a Ferrari csalna

A Liberty Media a háttérben most minden erejével azon dolgozik, hogy mindenkit a rajtrácson tartson, és megtalálja a megoldást arra, hogy a mezőnyből senki se szálljon ki, mert ellenkező esetben a sportot igen komoly károk érhetik.

Már emiatt is izgalmasnak ígérkezik a jövő év, és akkor magáról a szezonról még nem beszéltünk, valamint az átigazolási időszakról, miután Lewis Hamiltonnak, Sebastian Vettelnek és Max Verstappennek sincs érvényes kontraktusa 2020 után.

A Sport Bild egy érdekes kérdést tett fel a hollandnak a jövőjét illetően, miszerint az ezüst vagy a vörös festéket választaná a falára. A frappáns kérdésre frappáns válasz érkezett Verstappentől, aki jót nevetett közben.

„A kedvenc színemet választanám, ami a kék.” És ha a kék nem választható? „Akkor az ezüstre voksolnék.” - mondta nevetve Verstappen. „Ennek azonban semmi köze sincs a Mercedeshez vagy a Ferrarihoz. Az ezüst egyszerűen jobban mutatna a falon, mint a vörös.”

„Ismerem a pletykákat és a spekulációkat, de ezek egyáltalán nem érintenek. Tudom, hogy megy ez, és azt is, hogy mit kell tennem – vezetni, olyan gyorsak, ahogy csak tudok. Ez az, amit élvezek. Ami pedig kívülről jön, az egyáltalán nem zavar.”

A sajtóban rendre Leclerc-t és Verstappent emelik ki a sajtóban a fiatal generációk képviselői közül, de a Red Bull versenyzője szerint nemcsak ők vannak magas szinten. Lando Norris és George Russell is kiemelkedő, csak egyszerűen az alattuk dolgozó autó nem versenyképes, különösen az F2-es bajnok esetében a mezőny végén.

„Azt gondolom, ez nemcsak Charles-ról és rólam szól. Lando Norris is nagyon tehetséges. Nagyon jó versenyző! George Russell megítélése pedig igen nehéz a Williamsben, de azt hiszem, ebben a generációban sokan vannak, akik a címért fognak harcolni, különösen, ha az idősebbek befejezik.”

A Jaguar i-PACE eTROPHY második versenyén egy látványos csattanást is láthattunk. Az elektromos hajtás miatt mindent tisztán hallani. A szűk utcai pályán csak a fal lehetett a végállomás.