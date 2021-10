Verstappen a Netflix sorozatáról: „Úgy döntöttem, többé nem veszek részt ebben!”

A Netflix Forma-1-ről készített sorozata, a Drive to Survive rendkívül népszerű a rajongók körében, főleg az Egyesült Államokban van nagy sikere a sorozatnak, ahol így sokkal több ember kezdett el érdeklődni a sport iránt.

Azonban sok kritika is éri a Drive to Survive-ot – ennek pedig az az oka, hogy sokszor a drámaibb hatás elérése érdekében meghajlítják a valóságot. Ez pedig egyáltalán nem tetszik a Red Bull Racing-pilóta Max Verstappennek, aki azt mondta, nem szeretne szerepelni a sorozatban.

„Megértem, hogy erre szükség van ahhoz, hogy az Egyesült Államokban népszerűbb legyen a sport. Viszont én versenyzőként nem szeretnék részt venni ebben” – magyarázta a világbajnoki éllovas az Associated Pressnek.

„A korábbi évadokban részt vettem, aztán a mondataimat nem olyan környezetbe illesztették be, mint amilyen kontextusban mondtam őket. Sok dolgot meghamisítottak. Olyan rivalizálásokat is teremtettek, amelyek nem is léteztek.”

„Úgy döntöttem, hogy többé nem veszek részt ebben, és nem adok interjút nekik. Így nem is tudnak anyagokat mutatni velem. Én nem szeretem a drámai show-kat. Én a tényeket és a valóban megtörtént dolgokat szeretem” – folytatta a holland.

Ezt követően arra is kitért, hogy biztos benne, hogy az imolai hétvégén történt véletlen eseményt is fel fogja használni a Netflix:

„Imolában véletlenül séta közben egymásnak mentünk Lewisszal, szerintem ez is benne lesz a sorozatban” – véli Verstappen.

