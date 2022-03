Verstappen: a Netflix f***fejt csinált Norrisból

A világbajnoki címvédő nem volt hajlandó közvetlenül részt venni a széria legújabb évadában, miután érzése szerint a Netflix túldramatizálja és elferdíti a valóságot, neki pedig nem tetszik ez a stílus.

Az utóbbi hetekben viszont már nem csak ő adott hangot aggodalmainak. Carlos Sainz és Norris is azok között volt, akik szerint bizonyos részek már tényleg nem feleltek meg a valóságnak. Stefano Domenicali, az F1 vezetője ezek után elmondta, hogy elbeszélget majd a versenyzőkkel és a Netflixszel is, hogy miként lehetne javítani a helyzeten.

„Fontos, hogy a sztori ne váljon el a realitástól, máskülönben az már nem lenne helyénvaló” – mondta az olasz. Verstappen még az első edzés előtti sajtótájékoztatón beszélt ismét részletesebben a helyzetről.

Kihangsúlyozta, hogy ő „mindig szívesen beszél róla”, és „nincs ellenére” megosztani a véleményét a DTS-ről, majd pedig kitért néhány specifikus problémára is, és a sorozatot nem túl hízelgő módon a Keeping up with the Kardashians című celeb realitihez hasonlította.

Még több F1 hír: Leclerc odacsapta a Ferrarit, de ő volt a leggyorsabb a második dzsiddai szabadedzésen

„Megnéztem néhány részt a legutóbbi évadból, és kissé meglepődtem, mert hallottam magamat beszélni benne. Vélhetően ez olyasmi, amit még 2018-ból szedtek elő megint, és újra felhasználták. Hogy mit gondolok a csatákról és miket szeretek csinálni. Ez viszont természetesen már rég nem igaz. Hallottam, hogy a hangom is más volt kicsit.”

„Az is feltűnt, hogy amikor mondtam valamit, sokszor ott voltak körülöttem ezekkel a gémes mikrofonokkal, melyek sok dolgot felvettek. Szóval erre is jobban oda kell figyelnem. Ez nem az én világom. Emellett próbáltak kiragadni különböző szituációkat a szezonból, majd összeollózni azokat egy bizonyos módon.”

„Ami pedig személy szerint nekem nem tetszett, és nem is rólam szól az a rész, ahogyan Landót és Danielt mutatták be, akik remek srácok. Nagyon rendesek, kezdjük ott. Lando viszont egy f***fejnek tűnt, pedig egyáltalán nem az” – kritizált Verstappen.

„Én ismerem őt, és sokan mások is viccesnek és kedvesnek ismerik őt; egy remek karakternek. Amikor azonban megnézed azt a részt, azon kezdesz gondolkozni, hogy ki ez a fickó, mi folyik itt? Ha pedig valaki most először látja a Forma–1-et, talán nem fogják őt szeretni. Ennek miért kéne így lennie?”

„A széria miatt egyből a rossz képet kapod meg valakiről. És szerintem pontosan ez történt velem is az elején. Én olyan vagyok, hogy ha az elején elrontod velem, akkor ennyi. Vége, már nem lehet helyrehozni. Szóval ez az álláspontom, és így fogok továbblépni.”

A holland mellett helyet foglaló versenyzők is nagyrészt egyetértettek vele abban, hogy eleinte ugyan sokat nyert az F1 a sorozat révén, de fontos lenne az is, hogy pontosabban mutassa be az eseményeket és a különböző karaktereket.

„Az első néhány évad jó volt, és sok embert is hozott be a sportágba. Szerintem viszont az idő előrehaladtával fontos lenne az is, hogy pontosabb legyen egyes dolgokkal. Talán nem kéne összekeverni bizonyos megjegyzéseket vagy rádiós üzeneteket, és hűnek kéne maradni ahhoz, ahogy valójában történt a pályán” – hangzott például Mick Schumacher véleménye.

A jemeni támadások ellenére sem fújják le egyelőre a hétvégét