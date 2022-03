Verstappen: A Mercedes utolsó lesz!

Lewis Hamilton és George Russell is leírta a Mercedes idei esélyeit azzal kapcsolatban, hogy az F1-es mezőny élén harcoljon a barcelonai és a bahreini előszezoni tesztek után, és rámutatott, hogy a csapatnak számos problémán kell még dolgoznia.

Hamilton egyenesen kijelentette, hogy a Mercedes már korán kiesik a futamgyőzelmekért folyó versenyekből, és hogy több futamra lesz szükség ahhoz, hogy megszelídítsék a W13-ast, amelyet a jelek szerint különösen érintett a delfinezési problémák terén.

Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a Hamilton, Russell és a Mercedes részéről a tesztek alatt és után érkező megjegyzésekről, Verstappen viccesen válaszolt:

„Szerintem a kommentjeik alapján holtversenyben az utolsók lesznek. Szerintem borzalmas autójuk van, ahogyan 2017 óta az összes előszezoni teszten" - mondta Max Verstappen a médiának, köztük a RacingNews365.com-nak pénteken Bahreinben, majd hozzátette: „Nem, majd kiderül hamarosan. Nem tudom, de biztosan versenyképesek lesznek.”

Ami az ő és a Red Bull kilátásait illeti, Verstappen eltökélt abban, hogy a 2021-es sikereire építsen az F1 új korszakának kezdetén.Verstappen szeretné megvédeni első világbajnoki címét, míg a Red Bull 2013 óta először szeretné megszerezni a konstruktőri koronát.

„Ha megnézzük a tavalyi szezont, még abban a szezonban is úgy gondolom, hogy több győzelmet és még több pole pozíciót is szerezhettünk volna, de ehhez egy igazán versenyképes autóra van szükség. Nagyon nehéz lesz újra ilyesmit elérni, de persze mindig megpróbálsz jobb lenni, szóval remélem, ha ismét nagyon versenyképes autónk lesz, akkor valami hasonlót is elérhetünk" - nyilatkozta.