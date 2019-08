Verstappen: A Mercedes kicsit előttünk jár, de nem vagyunk messze tőlük

Optimista vagy a szombati napot illetően? Az eső kedvezne nektek?

„Meglátjuk, hogy esni fog-e, vagy sem. Esőben és száraz pályán is jól működött az autónk.”

A Mercedes lesz a fő riválisotok?

„Nos, meglátjuk, mivel készül a Ferrari holnapra…”

Elégedett vagy a mai nappal? Sikerült tanulnod valamit?

„Rendben volt a nap, és szerintem a kocsink rögtön versenyképes tudott lenni. Tanultunk pár dolgot az egyensúlyról is. A második szabadedzésen még csak csepergett az eső, de akkor is jó teljesítményt tudtunk nyújtani. Szóval elégedett vagyok. A Mercedes úgy tűnik, kicsit előttünk jár, de egyértelmű, hogy nem vagyunk messze tőlük.”

Ha esni fog, akkor több esélyetek lesz a Mercedes ellen?

„Szerintem közel leszünk hozzájuk. Az esőben is jó volt érzésre az autó, a második szabadedzés végén mentem is egy gyors kört, és akkor minden rendben ment.”

Az FP1-en megpördültél, és az FP2 is trükkös volt. Hogyan foglalnád össze a történteket?

„Szerintem pozitív volt a mai nap. Végül is a megpörgésből is lehet tanulni… Bár kevés kört teljesítettem a második szabadedzésen, így is elégedett voltam, az autó egyensúlya is jó volt, pont ilyen szabadedzésekre van szükségünk – tudtunk új dolgokat tesztelni. Úgy gondolom, elég adatot is gyűjtöttünk. A hosszú etap már egy más dolog, viszont ezen a pályán úgysem lehet előzni, szóval nem hinném, hogy probléma lenne ebből.”

