Verstappen a leggyorsabb a Mercedesek előtt az első szabadedzésen Abu Dhabiban!

Verőfényes napsütésben indulhatott el az első szabadedzés az átalakított Yas Marina pályán, ami nagyon hamar be is népesült. Lewis Hamilton és Max Verstappen is a lágy gumikat választotta az első köreire, a holland azonban hamar problémákkal találkozott: a rádión arra panaszkodott, hogy a kormánya jobbra húz, de ez nem akadályozta meg a körözésben.

Verstappennek hamarosan Charles Leclerc Ferrarijával gyűlt meg a baja: a holland gyorsan át akart jutni a harmadik szektorban feltorlódó forgalmon, és majdnem kiterelte a pályáról az aeroteszteket végző monacóit.

Ahogyan arra számítani lehetett, Hamilton és Verstappen hamar elfoglalták a tabella első két helyét a mért köreikkel, mindketten a vasárnapi verseny szempontjából kevésbé értékes lágy gumikkal kezdték meg az ismerkedést az új pályával.

20 perc elteltével Verstappen állt az élen, majdnem 2 tizeddel Hamilton előtt, a harmadik helyen pedig Sergio Perez volt, további 2 tizeddel lemaradva. Valtteri Bottas azonban nem találta a ritmust először a W12 beállításaival: a finn többször is elrontotta az első kanyart, vagy azért, mert megbicsaklott alatta az autó, vagy elfékezte a bal első gumikat.

A szokásos félidei „szünet” előtt Verstappen és Hamilton még futott egy-egy mért kört: a holland több, mint 5 tizedet javított, majd a rádión kérte a csapatát, hogy most már azért készüljenek arra, hogy egyenesítsék ki a kormányát, mert kezdi unni, hogy így kell vezetnie. Hamilton az első szektorban több, mint 1,5 tizedet adott Verstappennek, de a második és a harmadik szektorban elmaradt a Red Bulltól.

Bottashoz hasonlóan nem volt elégedett az autójával Carlos Sainz sem: az első igazi mért köre csak a 13. helyre volt elég, a rádión pedig arra panaszkodott, hogy semmi nem jó, valamin sürgősen változtatniuk kell.

A félidei változtatások után Hamilton és Verstappen folytatta az adok kapokját a lágy gumikon: Hamilton tovább javított az első szektorban, és egyéni legjobb második szektort futott, azonban a harmadik szektorban továbbra sem tudta tartani a Red Bull tempóját – 55 ezreddel maradt el Verstappentől.

A holland azonban csak ezután kezdte meg a saját mért körét, és fel is adta a leckét a Mercedesnek: 0,292 másodperccel javította meg a saját idejét, így ismét 3 tizednél nagyobbra nőtt a különbség kettejük között.

A Mercedes azonban egyértelműen talált valamit még az autójában, már az FP1 végére: előbb Hamilton, majd Bottas futott lila harmadik szektort, Verstappent azonban még így sem tudták megelőzni.

A Red Bull bajnoki éllovasa pedig a következő körével ismét kialakította a „biztonságos” előnyét, és 0,196 másodpercet adott Bottasnak, aki azután került Hamilton elé, hogy a britnek eltörölték a legjobb mért körét.

Az edzés utolsó perceiben már egyik élmenő sem javított, a negyedik legjobb időt Sergio Perez autózta, aki „csak” 0,354 másodpercre volt Verstappentől. Az 5. helyet egy remek körrel Juki Cunoda sajátította ki, mindössze 15 ezreddel volt lassabb Pereznél. A japánt Alonso, Gasly a két Ferrari és Sebastian Vettel követte, a mezőny végén pedig csak érdekességképpen, de a George Russell helyére az FP1-en beugró Jack Aitken 6 ezreddel legyőzte Nicholas Latifit.