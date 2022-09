Verstappen: a közösségi médiának többet kéne tennie az F1-es trollok ellen

A bikások és vezető stratégájuk, Hannah Schmitz is a tűzvonalban találta magát a pár héttel ezelőtti zandvoorti eseményeket követően, mivel egyes összeesküvés-elméletek szerint ők kérték meg arra Juki Cunodát, hogy idézzen elő egy biztonsági autós fázist, amely az ő malmukra hajtaná a vizet.

Ezen vad elméletek, valamint az online látható zaklatások miatt az AlphaTauri egy hivatalos közleményt is kénytelen volt kiadni a hét korábbi szakaszában, melyben teljes mértékben elítélték az őket ért vádakat, és persze Schmitzet is megvédték.

Verstappen Monzában csak ismételni tudta az AlphaTaurit, és elmondta, hogy „nevetséges” volt, ahogyan néhány szurkoló a futam után viselkedett. „Ez nem helyes. Örülök, hogy kiadták azt a közleményt, ahogyan az már korábbi más esetekben is történt.”

„Ezeknek azonban meg sem kéne igazából történniük. Már ezeknek a gondolatoknak a felmerülése is nevetséges. Miért gondolja bárki is, hogy ez lehetséges a sportban? Majd pedig bizonyos személyeket is támadások érnek. Számomra felfoghatatlan, hogyan képes erre bárki is.”

Verstappen szerint valahogyan a közösségi oldalaknak kéne többet tenniük annak érdekében, hogy megszabaduljanak a nem megfelelően viselkedő egyénektől. „Ez a probléma, ha minden nyitott a közösségi médiában, mert mindenki azt mond, amit csak akar.”

„Szerintem a gyűlölködést sokkal jobban kéne kezelni. A cégek ugyan helyeznek rá némi hangsúlyt, de nem eleget. Csinálhatsz magadnak egy másik profilt és folytathatod tovább. Még ha az IP-címedet is blokkolják, az emberek elég okosak ahhoz, hogy megkerüljék ezt. Egyértelműen valami más megoldásra lenne szükség.”

„A közösségi média növekszik, és alapvetően jó dolog, jó eszköz, de egyes részei elég negatívak.” Verstappen egyébként teljes mértékben megbízik Schmitzben, aki nem lehetett ott Olaszországban, mert egy másik stratégával, Will Courtenay-val vetésforgóban dolgoznak a nagydíjakon.

A címvédőt még megkérdezték arról, hogy beszélt-e Schmitzcel a Zandvoortban történtekről: „Hannah egy erős személyiség, tudja, mit csinál. Nem kell ehhez leülnünk beszélgetni. Ezen a hétvégén most nincs itt, de ha találkozom vele, talán megemlítjük. Nem szabad azonban túl nagy figyelmet szentelni ennek, mert ezek az emberek nem érdemlik meg.”

Hamilton magára vállalta büntetését