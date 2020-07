Verstappen a karantén-szabályok miatt nem tudott tesztelni a Red Bullal

A Red Bull Racing holland versenyzője, Max Verstappen Monacóban él, és többek között a karantén-szabályok miatt úgy döntött, hogy otthon marad, és nem utazik el az Egyesült Királyságba.

A döntésének pedig az volt a következménye, hogy a 33-as rajtszámú pilóta nem vett részt a Red Bull 2020-as autójával teljesített forgatási napon sem, ráadásul a csütörtöki sajtótájékoztatón azt is megerősítette, hogy a csapat létesítményében sem járt a lezárások óta.

„Nem tudtam ezt tenni, mert ha elutaztam volna az Egyesült Királyságba, két héten keresztül karanténban kellett volna maradnom. És nem gondolom, hogy bölcs döntés lett volna utaznom, annak ismeretében sem, hogy milyen sűrű hetek állnak előttünk. És természetesen eleget szimulátoroztam.”

Ezután a 22 éves pilótát arról kérdezték, hogy miért nem utazott az Egyesült Királyságba a karantén-szabályok bevezetése előtt.

„Mert nem tudhattam, hogy mi fog történni, és hogy melyik pályán vezethetnénk. És természetesen Monacóból sem lett volna könnyű kijutni a lezárások miatt.”

A Motorsport.com azt kérdezte Verstappentől, hogy szerinte hátrányt jelent-e számára, hogy nem vett részt a forgatási napon, és hogy nem járt egy ideje a csapat szimulátorában.

„Nem hiszem, hogy ez nagy különbséget jelentene. Természetesen jó lett volna, ha ott vagyok a forgatási napon és a szimulátorban, viszont ez két hét karanténnal járt volna, 50 kilométer az autóban pedig nem gondolom, hogy megér ennyit.”

„Ezért inkább otthon maradtam, és arra használtam azt a két hetet, hogy kicsit eddzek még, ahelyett, hogy további két hetet utazással töltenék, miközben rengeteget kell már így is utaznunk.”

„Nem gondolom, hogy gond lenne ebből, már pár éve a Forma-1-ben versenyzek. Az osztrák pálya pedig nem is új számomra. És Barcelonában már vezethettük is az új kocsit. Ez a normálisnál egy kicsit hosszabb szünet volt, de ha egy éven keresztül nem biciklizel, attól még tudni fogod, hogyan csináld. Ezért nem is számítok nagy drámákra.”

Verstappen a szünet alatt vett részt privát teszten, azonban azt nem árulta el, hogy milyen autóval tette ezt.

„Azok a napok egyértelműen nagyon hasznosak voltak. Tehát örülök, hogy kicsit azért tudtam vezetni a szünet alatt.” – zárta a holland.