Verstappen: A Hondának köszönhetően életre kelt az autónk!

A Red Bull tavaly úgy döntött, hogy 2019-ben a Renault helyett a Honda erőforrásaival indulnak. Az energiaitalos istálló a japán márka partnereként eddig 12 futamon 2 győzelmet szerzett, mindkettőt Max Verstappen révén. Az áttörést az Osztrák Nagydíj hozta meg, ahol a Red Bull új fejlesztésekkel készült, illetve a Honda is bemutatta a 3-as specifikációját.

Verstappen a Motorsport.com-nak elmondta, hogy természetesen elégedett az idény eddigi alakulásával, amelyben egyelőre ő tűnik Lewis Hamilton és Valtteri Bottas legfőbb riválisának.

„Amikor elkezdtük a partnerségünket a Hondával, még nagyon óvatos voltam. Tudtam, hogy kiváló szakemberek dolgoznak ott, de nyilvánvalóan voltak kisebb problémáink a szezon elején – az autónk nem úgy viselkedett, ahogy szerettük volna. De ekkor is folytattuk a kemény munkát, és a gyárban is keményen dolgoztak az új alkatrészeken, hogy gyorsan reagáljunk.”

„Persze Adrian Newey volt a csapat élén, és nagyon gyorsan rájöttek a problémákra, a kocsit pedig újra jó volt vezetni. Ausztriába vittünk néhány új alkatrészt, ami áttörést hozott számunkra, és valóban elkezdhettük nyomni.”

„A Honda-motor is segített abban, hogy többet nyerjünk ki a kocsiból, addig viszont nem akartuk, hogy lerobbanjon az erőforrás. Most már látszik, hogy kicsit keményebben nyomjuk, de ez még mindig rendben van.”

„Miután sok negatív dolgon mentek át a McLarennel és sok volt a motorhiba, egy óvatosabb hozzáállást választottak, és szerintem ez volt a jó döntés.” – magyarázta a Red Bull pilótája.

Az ausztriai fordulat óta eltelt 4 versenyen Verstappen 2 győzelmet, egy második helyet és egy ötödik pozíciót szerzett, viszont a silverstone-i ötödik helyhez jelentősen hozzájárult, hogy Vettellel ütköztek.

„Amikor elkezded fejleszteni az autódat és egyre közelebb kerülsz az élmezőnyhöz, akkor szükséged van egy kis extrára a motor oldaláról. A Ferrari is ezt csinálja, illetve bizonyos mértékben a Mercedes is. Szóval szükségünk volt az extrára, és amióta ez megvan, mi is ott vagyunk az első helyekért zajló harcban.”

„Ahogy az Ausztriában is látszott, az autónk életre kelt, és elkezdtünk „repülni”. Silverstone-ban normális esetben másodikak lehettünk volna, de nem tudtam megmutatni a tempómat, mivel folyamatosan be voltam szorulva Leclerc mögé, és harcolnom kellett vele.”

