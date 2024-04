Verstappen a hatalmas sikerek ellenére sem kapta meg ezt a rangos elismerést

Verstappen 2023-ban 19 futamot tudott megnyerni a 22-ből, megnyerte a harmadik világbajnoki címét, és megdöntötte a zsinórban aratott legtöbb futamgyőzelem rekordját, hiszen Miami és Monza között tízszer tudott diadalmaskodni.

Mindez azonban most nem volt elég arra, hogy pályafutása során másodszor is övé legyen az év férfi sportolója díj a Laureus-gálán, amelyet tegnap este tartottak. Miközben 2022-ben, az első bajnoki szezonját követően őt választották meg a legjobbnak, most fejet kellett hajtania egy másik sportág legendája, nevezetesen Novak Djokovic előtt.

A szerb teniszező tavaly maga is rekorderré vált, hiszen a négyből három Grand Slam-tornát is meg tudott nyerni, és összesen már 24 Grand Slamnél jár, amely a férfi mezőnyben egyedülálló. Djokovicnak összességében ez már az ötödik Laureus-díja, hiszen 2012-ben, 2015-ben, 2016-ban és 2019-ben is ő kapta az elismerést.

A két említett sportoló mellett egyébként Lionel Messinek, Erling Haalandnak, a rúdugrás új világcsúcstartójának, Armand Duplantisnak és a sprinter Noah Lylesnak volt még esélye idén, de értelemszerűen Verstappenhez hasonlóan ők is lemaradtak a díjról.

A szakértők között eközben vita folyik arról, hogy mennyit is érnek valójában Verstappen sorozatos győzelmei az F1-ben.