Verstappen a Ferrariról: Az irántuk érzet tisztelet sokkal nagyobb, jó a kapcsolatom Binottóval

Nem titok, hogy Verstappen és a Red Bull Racing örül, hogy 2022-ben a Ferrari és nem a Mercedes ellen küzdhet. A német csapattal 2021-ben kőkemény volt a csata a pályán, de talán még keményebb a pályán kívül. A csapat tagjai nem tartottak körülbelül semmilyen kapcsolatot egymással, csak a médián keresztül, míg ez a Ferrari elleni küzdelem egészen más.

„Jobban szeretem azt, ami most van. Régóta ismerem Charles-t (Leclerc), és ő egy jó srác. Egyidősek is vagyunk, csak néhány hét választ el minket egymástól. A Ferrarival harcolunk, és amikor megnyernek egy futamot, akkor gratulálhatunk nekik, és ők is ugyanezt teszik, amikor mi nyerünk. Ezt nagyon tisztelem'' - mondta Verstappen a Sky Italia korábbi interjújában.

Verstappen a Ferrari stábjával való jó kapcsolatát is megemlíti. „Jó a kapcsolatom Mattia Binottóval és Ginóval (Rosato, a Ferrari alkalmazottja, aki a videót posztolta) is. Még szombat este a Paul Ricard-on is tudtunk együtt nevetni. A pályán egymást akarjátok legyőzni, de azon kívül együtt tudtok szórakozni.''

Arra a kérdésre, hogy Verstappen ezt hiányolta-e a 2021-es párharcban a Mercedes és Lewis Hamilton ellen, kicsit viccesnek tartotta. „Akkor nem ültem le velük (a Mercedesszel) szombat esténként. A Ferrarival való kapcsolatunk és úgy általában a tisztelet, amit a Ferrari iránt érzek, sokkal nagyobb" - zárja Verstappen.

