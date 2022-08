Verstappen a Ferrari „segítségéről“: senki nem tesz szándékosan ilyet

Álomszerűen indult a 2022-es szezon és egyúttal a Forma-1 új korszaka a Ferrari számára, a patinás alakulat az elmúlt évek szenvedései után visszatért az élmezőnybe és futamgyőzelmeket aratott.

A maranellóiak szurkolótábora már-már a világbajnoki címet is látta lelki szemei előtt, amikor elkezdődtek a problémák. Charles Leclerc és Carlos Sainz erőforrása is kétszer-kétszer adta meg magát és nullázta le a pilóták aktuális versenyét, a csapat rossz stratégiája pedig például Monacóban vagy a Hungaroringen is fontos pontoktól fosztotta meg a monacói versenyzőt.

Sainznak a szezonkezdet alakult döcögősen, a spanyol több egyéni hibát vétett, míg a folytatásban Leclerc is belehibázott néha. Ezen hibák és technikai problémák összessége eredményezi azt, hogy az egyéni pontversenyben 80 pontos a regnáló világbajnok előnye Leclerc előtt, miközben a Red Bull 97 egységgel áll jobban a Ferrarinál.

„Úgy gondolom, hogy mindenki a legjobbat próbálja nyújtani és néha persze ezt egy kicsit nehezebb elérni. A magam részéről is mindig igyekszem kihozni a maximumot a lehetőségeimből és így tesz a csapatom is“ - válaszolta Verstappen arra a felvetésre, hogy a Ferrari segíti-e hozzá második világbajnoki címéhez.

A történelem azt mutatja, hogy a holland gyakorlatilag már tényleg a kezében érezheti a vb-címet, ugyanis még soha egyetlen pilóta sem veszített el úgy világbajnokságot a Forma-1-ben, hogy legalább 44 pontos előnnyel vezette a tabellát.

Persze, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Red Bull sem volt mindig megbízható a szezon során, Verstappen a szezon első három futamából kettőt is feladni kényszerült erőforrás-probléma miatt és a motorral azóta is akadtak kisebb-nagyobb gondjai.

