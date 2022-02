Verstappen: nem helyes, hogy Masi vitte el a balhét

Max Verstappen egészen mostanáig nem fogalmazott meg sarkos véleményt Michael Masi menesztésével kapcsolatban, de a barcelonai teszt során megtörte a jeget. Mint ismert, a Red Bull Racing pilótája az ausztrál versenyigazgató megkérdőjelezhető döntésének következtében nyerte meg a mindent eldöntő szezonzáró Abu Dhabi futamot és lett világbajnok.

Masi kapott hideget-meleget, végül az FIA úgy határozott, felmenti a munkavégzés alól és helyét Eduardo Freitas, valamint Niels Wittich veszik át a versenyigazgatói poszton megosztva. A címvédő szerint viszont egyáltalán nem helyes, ami vele történt.

„Mindenki igyekszik mindig a legjobb munkát végezni és mindenkinek jól jön a segítség. Mögöttünk, versenyzők mögött is áll egy csapat. Számomra nagyon igazságtalan, ami Michaellel történt, konkrétan a busz alá lökték“ - fogalmazott sarkosan Verstappen.

„Az emberek sokat beszélnek arról, hogy mi döntött Abu Dhabiban, de el tudja azt képzelni bárki is, hogy legyen szó bármilyen sportágról, egy játékvezetőnek a fülébe üvöltözik egy edző vagy egy játékos? Hogy azt kiabálják, sárga lap, piros lap, nincs döntés, szabálytalanság? Ilyen körülmények között lehetetlen döntést hozni.“

„Eleve hibás volt, hogy a Forma-1 megengedte a csapattagoknak a Masival történő kommunikációt. Michaelnek egyedül kellett volna meghoznia a döntéseket, de így nagyon nehéz volt, hogy valaki folyamatosan a fülébe kiabált.“

„Elfogadhatatlannak tartom a kirúgását, igazából el sem hiszem. Nagyon sajnálom Michaelt, mert szerintem nagyon jó és rátermett versenyigazgató volt. Félreértés ne essék, semmi bajom az új versenyigazgatókkal, hiszen ez róluk is elmondható, de személy szerint nagyon szomorú voltam Michael miatt, üzenetet is küldtem neki, hogy nem tartom helyesnek a döntést.“

„Hálátlan és elképesztően nehéz feladat átvenni Charlie Whiting örökségét. És azt se feledjük el, neki is volt segítsége. Talán ha Michael is egy kicsit többet kapott volna, akkor nem történnek ilyen esetek. Mindenkinek szüksége van tapasztalatok gyűjtésére és talán neki is adhattak volna még időt“ - tette hozzá Verstappen.

