Verstappen a benettonos Schumacherre emlékezteti csapatfőnökét

Max Verstappen a 2016-os Spanyol Nagydíjon kapott először lehetőséget a Red Bull „A” csapatánál, ahol rögtön futamgyőzelmet tudott szerezni. Első csapattársa az osztrák istállónál Daniel Ricciardo volt, akivel az esetek többségében kiélezett párharcot tudtak vívni, viszont az ausztrál 2018 nyarán úgy döntött, hogy 2019-től máshol folytatja.

Azóta a hollandnak két csapattársa volt, Pierre Gasly és Alexander Albon, viszont egyikük sem tudta megközelíteni Verstappen sebességét és eredményeit a Red Bullban. A Red Bull csapatfőnökét, Christian Hornert a benettonos Michael Schumacherre emlékezteti ez a helyzet.

„Max jelenlegi helyzete Michael Schumacher benettonos időszakára emlékeztet a 90-es évek közepéből, aki mellett nem sok olyan csapattárs volt, aki úgy tudta volna vezetni azt az autót, ahogy azt Michael tudta” – kezdte Horner az ESPN-nek.

„Szerintem Max ugyanerre képes a mi autónkkal. A kocsi egyes apróságaival ő jól meg tud birkózni, míg Pierre-t, Alexet és néhány esetben Daniel Ricciardót néha negatívan befolyásolták ezek az nüanszok. Emiatt csapatként arra koncentrálunk, hogy kevésbé legyen érzékeny az autónk.”

„Maxnak kiváló a természetes sebessége és a természetes tehetsége, és kiváló képességekkel rendelkezik. Óriási önbizalma van és hisz magában. Hátborzongató, ahogy kezelni tudja az autót és amilyen versenytempója van, most pedig már tapasztalata is van. És ha ez a csomag egy 22 évesnél összeáll, az egy nagyon versenyképes „géppé” változtatja.” – dicsérte pilótáját Horner.

A csapatfőnök azt is hozzátette, reméli, hogy abból a szempontból is hasonlítani fog Verstappen a benettonos Schumacherre, hogy a következő években világbajnoki címet is tud szerezni velük – a német legendának ez 1994-ben és 1995-ben jött össze a Benettonnal.

Abiteboul: A Racing Point tovább fogja másolni a Mercedest…

A Forma-1 új hivatalos játékának legnagyobb újítása a „My Team” mód lesz, amin belül lehetőségünk adódik egy 11. F1-es csapat irányítására, melyet szinte a végtelenségig a saját arcunkra szabhatunk.