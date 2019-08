Verstappen 36 éves koráig maradna az F1-ben: minden rekordot megdönthet?

A Red Bull-Honda holland versenyzője még mindig csak 21 esztendős, de már most 93 nagydíj, 7 győzelem, 27 dobogó, 7 leggyorsabb kör és 1 rajtelsőség áll a neve mellett. Max Verstappen nagyon fiatalon kapta meg a lehetőséget arra, hogy bemutatkozzon az F1-ben, köszönhetően a Red Bullnak, aki sokat nem várt arra, hogy átvegye a Toro Rossótól.

Még több F1 hír: Súlyos repülőgép-balesetet élt túl a NASCAR-szupersztár és családja

Verstappen a 2015-ös Ausztrál Nagydíjon mindössze 17 éves, 5 hónapos és 15 napos volt, amivel minden addigi rekordot megdöntött. Max a neves és elismert Motorsport Magazine lapnak adott interjújában azt mondta, még 15 évet tervez az F1-ben lenni, ami azt jelentené, hogy 36 esztendősen vonulna vissza. Ez azonban csak egy terv, mivel, ha nem lesz versenyképes autó alatta, akkor mindez hamarabb is megtörténhet.

„Most 21 esztendős vagyok, és remélem, hogy további 15 évig leszek a Forma-1–ben. Igen, egészen 36 éves koromig. Arra is emlékezniük kell, hogy 17 éves koromban mutatkoztam be, tehát valamivel korábban, mint mások. Szóval ez szerintem attól is függ, hogy mennyire vagy versenyképes 36 évesen. Ha még mindig egy bajnoki győztes autóval vagy, harcolva a dobogóért, akkor a válaszom igen.” - idézte az exkluzív interjút a grandprix247.com.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, talks with Sebastian Vettel, Ferrari, 3rd position, on the podium Fotó készítője: Joe Portlock / LAT Images

„Nyilvánvalóan nem fogok hátul versenyezni. Amikor győzelmeket és dobogókat sikerül elérned, akkor 36 évesen csak azért nem fogok itt maradni, hogy hátul legyek. Ez biztos!” - tette hozzá Verstappen, aki a közelgő Belga Nagydíjon akár meg is előzheti Valtteri Bottast a bajnokságban, és megérkezhet az éllovas Lewis Hamilton mögé.

Verstappen igencsak minimális tapasztalattal a háta mögött érkezett meg a Forma-1-be. Mindössze 47 együléses versenye volt, miközben átugrotta az F2-es bajnokságot. Sőt, az F3-as debütálása előtt csak gokartban ült, így igen hamar érkezett meg az elit kategóriába. A többi pedig már történelem, és sokan már most a legjobb versenyzőnek tartják.

„Ne feledjük, a fejlődésem olyan gyors volt, hogy csak egy év telt el az F3, a gokartozás és az F1 között. Elkövettem néhány hibát a Forma-1-ben, mint mások az alacsonyabb kategóriákban, ahol nincs akkora jelenléte a médiának. Inkább az F1-es versenyeken követtem el ezeket a hibákat, minthogy az alacsonyabb kategóriákban maradjak.”

2004-ben a Ferrari újra felért a csúcsra, és igen hamar megszerezte a konstruktőri bajnoki címet, miközben az sem lehetett kérdés, hogy Michael Schumacher lesz az egyéni győztes.