Verstappen "24 Imolát" akar a Forma-1-be, de a bajnokságnak más tervei vannak

Imola, az Emilia-Romagnai Nagydíj helyszíne új kavicságyakat létesített a Piratellában, az Acque Mineraliban és a Variante Altában, hogy a bajnokság pályahatárokkal kapcsolatos problémáinak megsegítésére, de ez a pálya régimódi érzését is erősítette, szűk, de nehéz kialakítása és számos kanyarja, valamint domborzati változása mellett.

A Forma-1-es pilóták közül szinte mindenki áldását adta ezekre az újításokra, Verstappen odáig ment, hogy azt kívánja, bár több ilyen pálya lenne a versenynaptárban az egyre több utcai pálya helyett, melyeket nem nagyon kedvel:

„Szerintem remek. Ha kiszélesíted a pályát, meglakolsz. És őszintén, fantasztikus ez a pálya, bár lenne belőle 24 a versenynaptárban. Sok olyan pályára megyünk, amik nem izgatnak, de ez hihetetlen. Vannak régisulis pályák, amik még megmaradtak a naptárban, azok miatt lettem szerelmes, amikor versenyezni kezdtem, meg Forma-1-et nézni. Ilyenekből kell több.”

Oscar Piastri a McLarentől hozzátette: „Ez az egyik legnehezebb pálya idén, már csak azért is, hogy mennyire régimódi és mindenhol kavicságyak vannak. Itt nem kell vizsgálni, hogy elhagyjuk-e a pályát, mert ha igen, akkor a kavicságyban vagyunk.”

A Ferrari versenyzője, Charles Leclerc Imolát olyan kedvencek közé helyezte a pilóták körében, mint Spa-Francorchamps, Szuzuka, Monaco és Zandvoort, de rámutatott, hogy a hagyományos helyszíneknek is tenni kell azért, hogy a nézőknek jobb élmény legyen a verseny:

„Ez hiányzik egy kicsit mindenkinek az új helyszínekről, ez a régies érzés a pályán, a történelem. Örülök, hogy ezek a helyszínek megmaradnak, mert mindannyiunkat arra emlékeztetnek, honnan jövünk, miért lettünk a sportág rajongói, szóval nagyon örülök, hogy ilyen helyekre, mint Imola, vagy jövő héten Monaco, visszajövünk.”

„Szerintem lehetne ezeken a pályákon alakítani egy kicsit, hogy talán jobb legyen a műsor, ha megnézzük, mennyire nehéz előzni Monacóban vagy itt. Szerintem a bokszutca hosszát is meg kellene vizsgálni, hogyan lehetne több előzési lehetőséggel feldobni ezeket a pályákat.”

„Összességében azonban szerintem a világ legjobb három pályája közé tartozik, itt sokkal jobban érzi az ember, hogy Forma-1-es autóban ül, mint máshol. Ez, Szuzuka és talán még Zandvoort az a pálya, amiről elmondható, hogy a csúcsra járatja a Forma-1-es autókat.”

A szerelmeslevél Ayrton Senna ezen a pályán szenvedett halálos balesetének harmincadik évfordulóján íródott, amely, bár tragikus módon, de maga is hozzájárult a rajongók által ma is teletömött Imola történelméhez. Azonban ez az a pálya is, melytől a legnagyobb eséllyel búcsúzunk az európai, hagyományos helyszínek közül 2025 után.

Az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali a hétvégén az olasz médiában arról beszélt, nehéz lesz Imolát és Monzát is a naptárban tartani hosszútávon, hacsak nem fektetnek sokkal többet abba, hogy korszerűsítsék a pályát. Mindeközben Thaiföld és Dél-Korea is szeretne bekerülni a naptárba új utcai pályákkal, ami hatalmas versenyt eredményez az F1 által vágyott 24 helyre.

Emellett aközött is nagy a szakadék, hogy mit élveznek a pilóták és mi a legjobb a műsornak. Monaco ennek a legjobb példája, de Imola is, ahol a gumik nem fogynak nagyon és az előzésért sokat kell kockáztatni.

Imolában nagyon hosszú a rajt/célegyenes, de nem annyira könnyű az azt megelőző duplabalos Rivazzában követni a másikat, számos versenyző veszített itt tapadást a szabadedzésen és az időmérőn. Fernando Alonso: „Szerintem ez a második legnehezebb pálya előzésre, Monaco mögött kicsivel. Még Szingapúrban is könnyebb előzni, mint Imolában, ez mindent elmond.”

