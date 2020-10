Verstappen 2021 után szabadon igazolhatóvá válhat a szerződés egy részlete miatt

Ma délelőtt hivatalossá vált, hogy a Honda a 2021-es szezon után kivonul a Forma-1-ből, elképesztően kedvezőtlen helyzetbe sodorva ezzel a Red Bullt és az AlphaTaurit.

2022-ben érkeznek a vadiúj, ground-effectet használó autók, amelyektől sokan azt várják, hogy a 2014 óta tartó, és minden jel szerint 2021-ig legalább tartó Mercedes dominancia meg fog törni, a Ferrari visszaesésével pedig azt várták sokan, hogy a Red Bull lehet az, aki Max Verstappennel megveri a csillagosokat.

A Red Bull azonban a mai napon gyakorlatilag elvesztette a gyári támogatását, és visszaesett az ügyfélcsapatok szintjére, a 2022-es autók fejlesztését pedig nem egészen három hónap múlva, 2021 januárjában újrakezdhetik a csapatok.

Max Verstappennek hiába van elméletben 2023-ig tartó szerződése, a Red Bull visszaesését valószínűleg ő is előrevetíti most, és a holland pilóta lehet, hogy elkötelezett, 2021 után egy Mercedes ülésnek ő sem mondana nemet.

Max Verstappen, Red Bull Racing, and his father Jos Verstappen

Erre már csak azért is lehetősége van, mivel a szerződésének külön kitétele vonatkozik a Hondára, ami a mugellói Toszkán Nagydíj után derült ki. Verstappen Monzában, és Mugellóban sem tudott pontot szerezni, a Honda technikai hibái miatt.

Helmut Marko még a mugellói futam után nyilatkozott a Red Bull és Verstappen helyzetéről, valószínűleg már tudatában annak, hogy a Honda a kilépésen gondolkozik:

„Röviden, minden szerződésünk le van fixálva” – nyilatkozta akkor Marko a német Motorsport-Magazinnak. „2021 végéig van szerződésünk a Hondával. És egy Forma-1-es autó motor nélkül, nos, az egy nehéz történet lehet.”

„Maxnak állandó szerződése 2021 végéig van, és tisztában vagyunk azzal, hogy egy versenyképes motort kell számára biztosítanunk.”

Marko szavaiból világosan kivehető, hogy a Honda távozásával 2021 után gyakorlatilag Verstappen is szabadon nézelődhet a piacon, és amennyiben a Red Bull nem talál a hollandnak tetsző megoldást, bármikor bekopoghat a Mercedeshez, ahol Lewis Hamiltonnak egyetlen ellenfele van, az idő.

Feltéve persze, ha a Mercedes marad a sportban. Verstappen sem ismerheti jelenleg az összes körülményt, és amennyire hirtelen jött a Honda döntése a kivonulásról, ezt megteheti bármelyik másik gyártó is, akit egy kicsit is érzékenyebben érint a koronavírus-járvány.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, is returned to the garage

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images