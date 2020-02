Verstappen 2 hétig bírta Forma-1 nélkül...

Max Verstappen pályafutása legjobb szezonja előtt állhat, ha a Red Bull Racing és a Honda számításai helyesek. A holland személyében minden megvan, ami csak egy bajnoki pilótához kell, de ha az autó nem elég versenyképes, ez mind hiába.

Még több F1 hír: Brawn szerint Vettel után is lesznek német versenyzők az F1-ben

Max nagyon hamar letette a névjegyét a királykategóriában, és már a Toro Rossóval is szenzációs versenyeket futott. Carlos Sainz mellett is magabiztos teljesítményt nyújtott, így ezek után nem volt kérdés, hogy kit emelnek át a Red Bullhoz.

A fiatal hollandot már a mezőny egyik legjobbjának tartják, aki alappillérnek számít a Red Bullnál, és a Forma-1-ben, mivel számos olyan hétvége fűződik a nevéhez, amik nélküle igencsak eseménytelenek lettek volna.

Mindez, ha nem elég, a mögötte álló holland szurkolók hatalmas számban követik a versenyekre, így nemcsak a Red Bullnak generálnak komoly bevételeket, hanem az F1-nek is. Többek között emiatt is valósulhatott meg a Holland Nagydíj visszatérése.

Max számára is jó volt egy kicsit kikapcsolni a szünetben a 21 verseny után, de ez csak nagyon rövid ideig tartott nála. A Red Bull ásza elárulta, hogy gyakorlatilag 2 héttel a szezonzárót követően már a felkészülésén járt az agya.

„Miután olyan sokat utazunk, jó volt egy kis időt eltölteni otthon. Jó dolog a szabadidő, de 2 hét után már újra a felkészülésemen kezdtem el gondolkodni. Szóval számomra ez az egész az edzésről és arról szólt, hogy formába lendüljek.”

Verstappen természetesen nem egyedül készül fel az új szezonra. Az F1-es pilóta a Hintsa Performance szakembereivel közösen dolgozik, hogy a lehető legjobb formába kerüljön. Ezt még a legendás edző, Aki Hintsa alapította.

Max azonban nemrég edzőt váltott, és Bradley Scanes az, aki újdonságokat mutat számára. „Van egy új edzőm, akinek a programja természetesen kissé eltér az előzőtől, ami normális. Minden edző más és más megközelítést alkalmaz.”

„Csak 22 esztendős vagyok, szóval ez egyfajta természetes fejlődés is a részemről.” - hangsúlyozta Verstappen, aki 13 évvel fiatalabb a 35 esztendős bajnoki címvédőnél, Lewis Hamiltonnál. A brit is arra törekszik, hogy csúcsformában legyen, és nemrég újabb fontos kilóktól szabadult meg.

„Amikor az édesapámra nézek, tudom, hogy ő is nagyon fitt volt 35 évesen. Azt hiszem, ebben is korban is nagyon alkalmas lehetsz. Sok olyan futballista van, akik 38-40 éves korukig játszanak és nagyon versenyképesek. Azt hiszem, ez csak attól függ, hogy hogyan kezeled a tested.”

Amikor Michael Schumacher még csak a nagy út elején járt a Ferrarival, megszerezvén az első győzelmét az olaszok színeiben. Egy felejthetetlen nap Spanyolországban.