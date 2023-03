A kétszeres világbajnok Max Verstappen az idei Forma-1-es szezon legnagyobb esélyese, hiszen mind a Red Bull, mind ő maga elképesztően magas szinten teljesít. Igaz, a hollandnak technikai gondjai adódtak Szaúd-Arábiában, így ott be kellett érnie a 2. hellyel Perez mögött.

A leggyorsabb kör megszerzésével azonban Verstappen mégis az egyéni pontverseny élén áll, és tekintve az elmúlt két évben mutatott produktumát, kisebb csodának számítana, ha valaki képes lenne legyőzni őt – legalábbis ezen a véleményen van Eddie Jordan.

„Ha minden rendben marad Maxszel, és remélem, hogy így lesz, mármint mentálisan, fizikailag és mindenhogy, ami az autóval kapcsolatos, akkor Verstappen 10 világbajnoki címet fog szerezni” – vélekedett Jordan a Formula for Success podcastben, amelyet David Coultharddal közösen vezet.

„Mert olyan fiatal és olyan jó. Hogy mennyire gyors? Egyszerűen nevetségesen” – folytatja az egykori csapatvezető. „Szerintem Lewisnak úgymond fel kell pattannia a motorjára, és sietnie kell, hogy megszerezze a nyolcadik címet, mert hamarosan Max megelőzi.”

Mint ismert, a világbajnoki címeket illetően Michael Schumacher és Lewis Hamilton is 7-7 címmel áll a lista élén, mögötte Max Verstappen és Fernando Alonso következik a mezőny aktív pilótái közül. A spanyol akár meglepetést is okozhat, legalábbis most végre jól igazolt.