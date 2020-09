Versenyzők a fordított rajtrácsról

A Mercedes az idei évben megvétózta annak a lehetőségét, hogy bizonyos pályákon kísérleti jelleggel kvalifikációs futamokat rendezzenek, melyek fordított rajtrács alapján rajtoltak volna el.

Az ötlet elvetése ellenére a sportág vezetői egyre elkötelezettebbek aziránt, hogy a fordított rajtrács ötletét jövőre a gyakorlatban is lássuk. Az ötlet elfogadásához jövőre már a csapatok többségének beleegyezése is elegendő lesz.

A fordított rajtrács a szurkolókat megosztotta, a versenyzők többsége pedig egyenesen ellenezte az ötletet.

Az egyik visszatérő ellenérv az volt, hogy a mezőny kavarodásának köszönhetően a lassabb autók többször találnák magukat az élen, ami csökkentené a Forma-1-es futamgyőzelem értékét.

A Renault versenyzője, Daniel Ricciardo így nyilatkozott: „Aggódok amiatt, hogy a sorrend mesterséges manipulálásával minden versenyző F1-es futamgyőztesnek mondhatja majd magát. Nem ér-e majd kevesebbet egy futamgyőzelem, mint manapság?”

„Ügyelnünk kell arra, hogy ne boruljon fel az egyensúly. Ez az én álláspontom.”

„Nem egyszerű kérdés, mert természetesen mind azt szeretnénk, hogy több legyen az izgalmas verseny. Ugyanakkor ez még mindig a Forma-1, a győzelemnek pedig értéke kell, hogy legyen. A fordított rajtrács által könnyen lehet, hogy ez az érték csökkenne.”

