Vergne örül, hogy nincs szerződése a Red Bullnál, ahol Marko már az F3-ban kirúghatta volna

Jean-Eric Vergne nem futott be nagy karriert a Forma-1-ben, ahol 2012 és 2014 között versenyezhetett a Toro Rosso színeiben. A nagy lehetőséget soha nem kapta meg a Red Bullnál, és csak pár alkalommal volt pontszerző.

Vergne legjobb idénye az utolsó volt 2014-ben, amikor 13. lett 22 megszerzett ponttal. Abban az esztendőben volt egy 6. helye Szingapúrban, de végül ez is kevés volt ahhoz, hogy megtartsa az ülését a rajtrácson.

Vergne nem esett kétségbe, és a Formula E-be szerződött, ahol újra a legjobb helyekért harcolhatott, és több év után dobogóra állhatott. Az elektromos bajnokságban az Andretti Autosportnál mutatkozhatott be, majd a DS Virgin Racinghez került.

Egy 7. és 9. hely után a Techeetah lett az új otthona, ahol egy erősebb kezdést követően kétszer is bajnok lett, ráadásul egymást követően. Vergne a Formula E-ben találta meg a számításait, és jelenleg is ott versenyez, bár az idénynyitó nagyon gyengére sikeredett számára, és csak a 12. helyen áll 4 ponttal.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, Nyck De Vries, Mercedes Benz EQ on the grid

A tapasztalt 29 esztendős pilóta a Canal+ kérdésére mesélt arról, hogy milyen volt a Red Bullnál dolgoznia Dr. Helmut Marko irányítása alatt. Az osztrák híres a keménységéről, és nem szívbajos, ha valakit el kell küldenie, vagy visszafokoznia.

„Nincs jogom erről beszélni.” - mondta viccesen és nevetve Vergne a Canal+ mikrofonja előtt. „Nem... Jó dolog, hogy nem vagyok már szerződésben a Red Bullal. Ez egy... Nem fogok rosszat mondani róluk, mert a Red Bull nélkül nem lennék ott, ahol ma vagyok. Ez valóban nagyon nehéz.” - folytatta Vergne, akinek már fiatalon azt mondták, ha nem teljesít úgy, ahogy kellene, ki fogják rúgni.

„Az F3-ban voltam, amikor Dr. Helmut Marko felhívott, és azt mondta, Ricciardo már volt ott a brit F3-ban, és ha nem nyerek, akkor akkor ki vagyok rúgva. Ezt azonban még a szezon kezdetén mondta. Ezt követően még egyszer felhívott, miután megnyertem a futamot, és a pole is az enyém lett. Elfogadhatatlannak tartotta, hogy nem az enyém volt a leggyorsabb kör a futamon, szóval ő ilyen, amivel már tisztában lehetsz.”

Pierre Gasly, Toro Rosso, 2nd position, celebrates with his trophy on the podium

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images