Vergne a „Ricciardóhoz való hasonlítgatások miatt szenvedett” a Toro Rossónál

Ez a személyiség pedig akkor nagy kontrasztban volt Daniel Ricciardóval, aki a mai napig az egyik legvidámabb pilóta a mezőnyben, és sosem riad vissza egy kis mókázástól és szórakozástól.

Vergne ugyan három éven keresztül volt a Toro Rosso versenyzője, és évről évre javult a teljesítménye, a 2014-es szezon végén mégis dobták őt a 17 éves Max Verstappen javára. A most 31 éves francia, aki jövőre a Peugeot WEC programjában is menni fog, úgy érzi, mivel az elején nem volt boldog az eredményei miatt, ezért talán a rossz benyomást keltett a kollégáiban.

„A legnagyobb problémám talán az volt, hogy a juniorok között megszoktam, hogy nyerek, nem minden hétvégén, de a bajnokságokat behúztam, mindig a győzelemért mentem. Az F1 előtt, ha második lettem, akkor ki voltam akadva.”

„Győztes mentalitásom volt, és emlékszem, hogy az első F1-es futamomon a pontzónában voltam, de aztán az utolsó körben elbuktam azt egy buta újonchibával. A csapat viszont nem volt túl mérges emiatt.”

„A második futamon, Malajziában már pontszerző voltam, a nyolcadik. Átszeltem a célvonalat, és nem mondanám, hogy boldog voltam, csak úgy voltam vele, hogy nem rossz. Amikor visszamentem a garázsba, akkor viszont mindenki úgy ünnepelt, mintha nyertünk volna.”

„Ez azonban elég furcsa volt nekem. Miért ünnepli ez az istálló a nyolcadik helyet? Én nem vagyok boldog. Én nem ezért vagyok itt, én dobogóra akarok állni. Azt hiszem, akkor teljesen rossz volt a mentalitásom. Jobban kellett volna élveznem azokat a nyolcadik és kilencedik helyeket, és tudnom kellett volna, hogy ez nagy eredmény a Toro Rosso számára.”

„Szóval az a kép élt rólam a Red Bullon belül, hogy egy mélabús francia vagyok, miközben a Ricciardóhoz való hasonlítgatások miatt szenvedtem. Mindegy, hogy előttem volt-e vagy mögöttem, utolsó volt-e vagy hatodik, mindig ugyanúgy mosolygott. Az embereknek ez tetszett, én pedig kicsikét az ellenkezője voltam” – vallotta be Vergne.

Miután kikerült a Forma–1-ből, a karrierje azonban nem állt le, sőt, két Formula E bajnoki címet is szerzett, és már sokkal érettebb, mint azokban az években. „Ha most visszamehetnék, akkor sokkal jobban élvezném. Sokkal jobban kiélvezném azokat a helyezéseket. Emellett pedig politikai szinten is erősebb lennék a Red Bullon belül.”

„Szerintem kicsikét túl kedves voltam. Ez azonban a tapasztalattal jön. Ez már csak így megy. Jó eredményeim voltak az F1-ben. A két együtt töltött szezonunk során az egyikben több pontot szereztem, mint Daniel, az utolsó évben pedig sokkal jobb voltam.”

