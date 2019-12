Végre kiderült, Sainz miért énekli a Smooth operatort

Carlos Sainz a hatodik helyen végzett az egyéni vb-rangsorban 2019-ben, és ezzel gyakorlatilag maximalizálta a lehetőségeit. A spanyol a McLarenből hozta ki a maximumot, a wokingiak vezetésével hosszú idő után először komoly fejlődést mutattak fel, és végül a negyedik helyen zártak a konstruktőri versengésben.

Sainznak ennek megfelelően gyakran volt minek örülni a futamok végén, és idén ebből egy nagyon furcsa szokás is kialakult. Sainz először a Magyar Nagydíjon üzent közvetlenül a futam után a rádión keresztül, akkor annyit mondott:

"Thomas, tudod, ez miért történt" - üzente a spanyol, majd Sade 1984-es számát, a Smooth operatort kezdte énekelni. A magyarországi remeklés után Brazíliában is megismételte az éneklést, ahol végül a harmadik helyet szerezte meg, még ha a dobogón nem is ünnepelhetett.

Még több F1 hír: A bizalom teremtette meg Sainz sikereinek alapját

Amikor először kérdzeték, hogy miért énekli a 35 éves slágert, Sainz azt mondta, hogy a dal a brit hétvégén a pályára menet a kocsiban hangzott fel, és a fülébe mászott. Később tudta meg, hogy a a dal címe egy szleng, amely olyan emberre utal, aki minden problémát könnyedén old meg.

Innentől kezdve pedig már szállóige is lett Sade nótájának a címe. "Elkezdtem magamnak tulajdonítani, és viccet csinálni belőle. De nem azért kezdtem ezt énekelni, mert úgy éreztem, hogy én is ilyen vagyok" - mesélte Sainz.

A McLaren idei párosa nagyon komoly szerepet vállalt a Forma-1 hangulatának fokozásában, Carlos Sainz mellett Lando Norris is kitett magáért, ha poénkodásról volt szó. Sainz nem is tagadja, hogy örül neki, ha a szurkolók körében kiemelt figyelmet kap, még a hozzászólásokat is olvasgatja.

"Igen, nagyon viccesek is vannak. Végigszaladok rajtuk, és vannak nagyon jók, mint amelyik azt írja, 'mi Carlos miatt vagyunk itt', és van mellette ezer lájk" - mondta büszkén Sainz.

Valentino Rossi ismét pályára vihetett egy forma-1-es autót, a MotoGP olasz klasszisa ezúttal Lewis Hamiltonnal cserélt egy napra.