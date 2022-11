„Végre egynek érzem magam közületek” – Hamilton hivatalosan is brazil állampolgár lett

Erre egyébként először még a munkáspártot képviselő politikus, Andre Figueiredo tett javaslatot, miután látta Hamiltont a tavalyi hétvégén először a mezőny végéről az ötödik helyre zárkózni a sprinten, majd vasárnap egy újabb büntetés miatt a tizedik helyről indulva is győzni.

Hamilton pedig érzelmesen ünnepelte sikerét, a levezető körön kapott egy brazil zászlót, és azt lengetve gurult végig a pályán, majd a dobogóra is magával vitte, hasonlóan ahhoz, ahogyan gyerekkori hőse, Ayrton Senna is tette azt korábbi sikerei alkalmával.

A Mercedes versenyzője természetesen a mostani pillanat alkalmával sem mehetett el Senna mellett, és brazil állampolgárságát neki ajánlotta, miközben számos rajongó gyűlt össze a Brazil Nemzeti Kongresszus épülete körül, ahol a ceremóniát tartották.

„Ez a legnagyobb elismerés számomra, hogy most itt lehetek és elfogadhatom az állampolgárságot. Most már végre tényleg egynek érzem magam közületek” – mondta Hamilton.

„2007-ben jöttem ide először, és azóta csak nőtt a szeretet a közösen megélt élményeken keresztül, és különösen 2021, amikor tudtam, hogy végig támogatni fogtok engem; az volt életem egyik legkülönlegesebb pillanata.”

Az alsóház egyik képviselője, Arthur Lira úgy jellemezte Hamiltont, hogy „születésnél fogva brit, és szívénél fogva brazil”, miközben „minden brazil hősének” nevezte őt.

„Az olyan brazil példaképek, mint Senna és Hamilton biztosítanak minket arról, hogy minden brazil képes túllendülni a kihívásokon és megnyerni az élet versenyeit. Remélem sokszor térsz még vissza ebbe az országba, amely most már a te országod is” – tette hozzá Lira.

Ezek után tehát most hétvégén jöhet a szezon utolsó előtti futama, ahol Hamilton most már hazai pályán fog versenyezni, és biztosak lehetünk benne, hogy elképesztő ováció övezi majd őt a lelátókról. Vajon képes lesz idén is egy nagyot dobbantani a Mercedesszel?

