Végre! Binotto elárulta, hogyan zajlott konkrétan Vettel és Leclerc békülése

A Ferrari már több mint egy évtizede vár az újabb világbajnoki címre, az olasz istálló tavaly is lemaradt a Mercedes-szel szembeni küzdelemben. Pedig az év úgy indult, hogy összejöhet a trónfosztás, gyorsan kiderült azonban, hogy a szurkolóknak erre egy évet várnia kell.

Mattia Binotto szerint a szezon első fele tele volt kudarcokkal. "Az ausztráliai csalódás után Bahreinben azt hittem, hogy bezsákolhatjuk a győzelmet, de aztán füstbe ment a tervünk megbízhatósági problémák miatt" - kezdte a Ferrari csapatfőnöke.

"Aztán jött Kanada, ahol Vettel győzött, de büntetése miatt elvették a győzelmet tőle. Ezek a példák mutatják, hogyan zajlott a szezon első fele" - értékelte a kudarcokkal kezdődött 2019-es szezont Binotto.

"De aztán a nyári szünet után jöttek a győzelmek, Spa, Monza és Szingapúr, amikkel feledtetni tudtuk a csalódásokat. Bár nem nyertük meg a vb-t, azt gondolom, hogy így is voltak speciális pillanatai a szurkolóknak velünk" - mondta Binotto.

"A szurkolók megmutatták, mennyire szenvedélyesek, amikor a milánói Dóm téren a Scuderia 90. születésnapját ünnepeltük az Olasz Nagydíj éjszakáján. Egy feledhetetlen vörös tömeg éljenzése demonstrálta, hogy a legenda él, és erősebb, mint valaha" - mondta Binotto.

Ráadásul a tavalyi évet alapjaiban határozta meg a két versenyző rivalizálása, Sebastian Vettel emberére talált Charles Leclerc-ben, és kettejük versengéséből a Ferrari jött ki a legrosszabbul. Ennek ellenére Binotto szerint a csapatszellem terén nagy volt a fejlődés 2019-ben.

"Nagyon elégedett vagyok azzal, hogy a csapatszellemet alakítottuk. Nagyon egységesek vagyunk, kompaktok, ide értve a versenyzőket is, még ha néhányan támadnak is" - mondta Binotto, aki végre részleteket is elárult a két pilóta béküléséről.

"Például a brazil futam utáni kedden egyszer csak csöngött a telefonom, és látom, hogy Sebastian és Charles egyszerre hívnak. Megbeszélték a dolgot egymás között, és aztán felhívtak, hogy elmondják, tisztázták a helyzetet egy háromoldalú beszélgetésben" - árult el végre részleteket a két Ferrari kiesése utáni békülésről Binotto.

"És ez nem csak egy gesztus volt, ez meggyőzően mutatta, hogy milyen a csapategység. És visszatérve Brazíliára, jobb, hogy előbb történt, és így tanulhattunk az esetből a következő szezonra" - jelentette ki a Ferrari első embere.

Binotto friss csapatfőnökként sokat tapasztalt 2019-ben, ezek közül volt pár negatív élmény is. "Az, hogy a Forma-1-ben nemcsak a technikai és sportkihívás jelentős, hanem a politikai is. Nem engedhetjük le ezen a téren a pajzsot, annak ellenére, hogy versenyképes autónk és versenyzőink vannak. Nem számítottunk rá, hogy ez ennyi erőfeszítést jelent" - mondta Binotto.

És hogy a csapatvezér mit vár 2020-tól? "Hiszem, hogy a verseny még sosem volt ilyen jelentős. Minden hozzávalónk megvan, hogy jól szerepeljünk, de semmi sem garantált, mert a riválisok is folyamatosan fejlesztenek a fejlődés érdekében. A mi előnyünk a hihetetlen szurkolósereg segítsége, és az erő, hogy minden áron folytassuk" - mondta Binotto.

