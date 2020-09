Vége a mézesheteknek, most már eredmények kellenek!

A Red Bullnak évek óta ugyanaz a célja: a legfiatalabb világbajnokká akarják tenni Max Verstappent. Erre azonban már csak az idei évben van lehetőségük, de nem tűnik úgy, hogy össze fog jönni a dolog, hiszen már 80 pontos hátrányban vannak Lewis Hamiltonnal szemben.

A holland már le is mondott a vb-címről, hiszen a Mercedes az idei szezont is dominálja. A legutóbbi két futamon célba sem ért, így már a második helyet elfoglaló Bottas is 25 egységgel van előtte a pontversenyben.

Ilyen szempontból Verstappen eléggé szerencsétlen, hiszen pont akkor lépett be a Forma–1-be, amikor a sportág eddigi legsikeresebb és legdominánsabb csapata is versenyez. A Mercedes lassan tényleg minden rekordot megdönt, és az előnyük semmit sem csökkent az utóbbi években, sőt.

Bár Verstappen jelenleg az egyetlen olyan csapatnál megy, amely néha meg tudja nehezíteni a csillagosok dolgát, az Autó Bild szerint a holland lassan kezdi elveszíteni türelmét. Meg szeretné már verni végre Hamiltont, de ehhez lehet, hogy azonos technikában kéne ülniük.

Verstappennek viszont hosszú távú szerződése van a Red Bull-lal, és ugyan a címvédő még nem írta alá új megállapodását a Mercedesszel, semmi oka nem lenne a távozásra, hacsak nem unt már bele a sorozatos győzelmekbe.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Az energiaitalos márkánál nem igazán van hely Verstappen mellett, és nem valószínű, hogy odahoznák mellé Hamiltont, még ha elérhető is lenne a brit. A másik oldalon pedig Valtteri Bottasnak már szerződése van 2021-re, így vélhetően ott sem lesz változás.

Verstappen emiatt pedig tényleg egyre frusztráltabb lehet, hiszen már évek óta az élmezőny tagja, de igazi bajnoki csatában még nem volt része. A Hondával közös első szezon után pedig most sem történt igazi előrelépés.

A japánok motorja ráadásul többször is megadta már magát idén, és hiába dicséri a két fél egymást, hogy milyen jó munkát végez a másik, az összkép azt mutatja, hogy ez még mindig nem elég. Nagyon nem. Lassan pedig vége a mézesheteknek a Honda és a Red Bull között, Verstappen pedig várja, hogy végre méltó kihívója lehessen Hamiltonnak.

Egyértelmű, hogy komolyan emelniük kell a szintet, ha a csúcsra járatott Mercedesszel szemben kezdeni akarnak valamit. Erre azonban 2022 előtt valószínűleg nem lesz reális esélyük.

